Знесені всі загородження Кримського мосту. Аналітики OSINT оприлюднили фото
Категорія
Україна
Дата публікації

Знесені всі загородження Кримського мосту. Аналітики OSINT оприлюднили фото

Міст

Шторм у Криму зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак. Про це свідчать супутникові знімки.

Зʼявилися супутникові фото після шторму в Криму

Як зазначають аналітики, під час недавніх штормів, що спустошили регіони Криму, загородження або були змиті через шторм на морі, або були зняті, щоб запобігти будь-якій шкоді для них.

Шторм заповнив воду мулом, через що стало складніше визначити стан встановленого захисту.

Ці бони були встановлені для захисту моста від атак дронів біля каналу Керч-Єнікале, під Керченським мостом. Вони виглядають як загородження з шипами і мали запобігти атакам з боку України, яка "у минулому успішно виводила міст з ладу на кілька місяців". При чому окупанти легко їх знімали раніше, коли дорогою проходили кораблі, – пишуть аналітики.

Аналогічні загородження були змиті й у районі Севастопольської бухти.

У деяких місцях тут вони закріплені кабелем, щоб гарантувати, що стріли залишаються на місці і дозволяють легко контролювати зміну положення загороджень.

Таким чином, можна дійти висновку, що ці оборонні мережі забезпечували флоту в Криму певний ступінь безпеки, але тепер він є дуже вразливим для атак дронів з боку України, - констатує аналітик.

Що відомо про шторм в Криму

Тимчасово окупований Крим від 26 листопада накрила потужна негода. В ЗМІ вже охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років, загарбники повідомляють про першу жертву.

Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що через негоду без електроенергії у Криму залишаються 425 тисяч осіб.

Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони півострова.

Також морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, шторм у Криму вплинув на темп війни в Україні, але не припинив бойові дії повністю.

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