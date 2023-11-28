Знесені всі загородження Кримського мосту. Аналітики OSINT оприлюднили фото

Шторм у Криму зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак. Про це свідчать супутникові знімки.

Зʼявилися супутникові фото після шторму в Криму

Як зазначають аналітики, під час недавніх штормів, що спустошили регіони Криму, загородження або були змиті через шторм на морі, або були зняті, щоб запобігти будь-якій шкоді для них.

Шторм заповнив воду мулом, через що стало складніше визначити стан встановленого захисту.

1/ This post covers the recent developments in the defenses near the Kerch Bridge. Thanks to daily imagery from Planet and taking advantage of Sentinel-1 SAR, we have a bird's eye view of the defenses to defend the bridge from USV attacks. pic.twitter.com/y2em9u2g3V — Brian (@BrianE6B) November 27, 2023

Ці бони були встановлені для захисту моста від атак дронів біля каналу Керч-Єнікале, під Керченським мостом. Вони виглядають як загородження з шипами і мали запобігти атакам з боку України, яка "у минулому успішно виводила міст з ладу на кілька місяців". При чому окупанти легко їх знімали раніше, коли дорогою проходили кораблі, – пишуть аналітики. Поширити

2/ A post from Mash, pictures of the barrages with spikes surfaced online. They were scheduled to be placed near the Kerch–Yenikale Canal under the Kerch Bridge to prevent USV attacks by Ukraine, which in the past has been successful in rendering the bridge unusable for months. pic.twitter.com/o2HZiDJBgt — Brian (@BrianE6B) November 27, 2023

Аналогічні загородження були змиті й у районі Севастопольської бухти.

1/ As the Sentinel-1 SAR Image for 28th November rolls in, I shall provide further updates regarding the Naval defenses placed by the Russian forces in Sebastopol. The previous thread shall be linked in the last tweet of this thread. pic.twitter.com/k1HhQfJ0Eq — Brian (@BrianE6B) November 28, 2023

4/ A comparison timelapse of the region has been added, showing before and after shots. A False Color Composite has made these Naval defenses appear clearly. pic.twitter.com/dvTnl40gRp — Brian (@BrianE6B) November 28, 2023

У деяких місцях тут вони закріплені кабелем, щоб гарантувати, що стріли залишаються на місці і дозволяють легко контролювати зміну положення загороджень.

Таким чином, можна дійти висновку, що ці оборонні мережі забезпечували флоту в Криму певний ступінь безпеки, але тепер він є дуже вразливим для атак дронів з боку України, - констатує аналітик. Поширити

Що відомо про шторм в Криму

Тимчасово окупований Крим від 26 листопада накрила потужна негода. В ЗМІ вже охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років, загарбники повідомляють про першу жертву.

Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що через негоду без електроенергії у Криму залишаються 425 тисяч осіб.

Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони півострова.

Також морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, шторм у Криму вплинув на темп війни в Україні, але не припинив бойові дії повністю.