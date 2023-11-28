Знесені всі загородження Кримського мосту. Аналітики OSINT оприлюднили фото

Шторм у Криму зніс загородження, що захищали Керченський міст та бухту Севастополя від атак. Про це свідчать супутникові знімки.
Зʼявилися супутникові фото після шторму в Криму
Як зазначають аналітики, під час недавніх штормів, що спустошили регіони Криму, загородження або були змиті через шторм на морі, або були зняті, щоб запобігти будь-якій шкоді для них.
Шторм заповнив воду мулом, через що стало складніше визначити стан встановленого захисту.
Аналогічні загородження були змиті й у районі Севастопольської бухти.
У деяких місцях тут вони закріплені кабелем, щоб гарантувати, що стріли залишаються на місці і дозволяють легко контролювати зміну положення загороджень.
Що відомо про шторм в Криму
Тимчасово окупований Крим від 26 листопада накрила потужна негода. В ЗМІ вже охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років, загарбники повідомляють про першу жертву.
Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що через негоду без електроенергії у Криму залишаються 425 тисяч осіб.
Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони півострова.
Також морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, шторм у Криму вплинув на темп війни в Україні, але не припинив бойові дії повністю.
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