Шторм в Крыму снес заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.
Появились спутниковые фото после шторма в Крыму
Как отмечают аналитики, во время недавних штормов, опустошивших регионы Крыма, заграждения либо были смыты из-за шторма на море, либо были сняты, чтобы предотвратить любой вред для них.
Шторм заполнил воду илом, из-за чего стало сложнее определить состояние установленной защиты.
Аналогичные заграждения были смыты и в районе Севастопольской бухты.
В некоторых местах они закреплены кабелем, чтобы гарантировать, что стрелы остаются на месте и позволяют легко контролировать изменение положения заграждений.
Что известно о шторме в Крыму
Временно оккупированный Крым от 26 ноября накрыло мощное ненастье. В СМИ уже окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет, захватчики сообщают о первой жертве.
Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за непогоды без электроэнергии в Крыму остаются 425 тысяч человек.
Больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский и Ленинский районы полуострова.
Также морской водой смыло окопы русских окупантов на побережье в Евпатории. При этом, по данным Института изучения войны, шторм в Крыму повлиял на темп войны в Украине, но полностью не прекратил боевые действия.
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