Шторм в Крыму снес заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Появились спутниковые фото после шторма в Крыму

Как отмечают аналитики, во время недавних штормов, опустошивших регионы Крыма, заграждения либо были смыты из-за шторма на море, либо были сняты, чтобы предотвратить любой вред для них.

Шторм заполнил воду илом, из-за чего стало сложнее определить состояние установленной защиты.

1/ This post covers the recent developments in the defenses near the Kerch Bridge. Thanks to daily imagery from Planet and taking advantage of Sentinel-1 SAR, we have a bird's eye view of the defenses to defend the bridge from USV attacks. pic.twitter.com/y2em9u2g3V — Brian (@BrianE6B) November 27, 2023

Эти боны были установлены для защиты моста от атак дронов у канала Керчь-Еникале, под Керченским мостом. Они выглядят как заграждение с шипами и должны были предотвратить атаки со стороны Украины, которая "в прошлом успешно выводила мост из строя на несколько месяцев". При чем оккупанты легко их снимали раньше, когда по дороге проходили корабли, – пишут аналитики. Поделиться

2/ A post from Mash, pictures of the barrages with spikes surfaced online. They were scheduled to be placed near the Kerch–Yenikale Canal under the Kerch Bridge to prevent USV attacks by Ukraine, which in the past has been successful in rendering the bridge unusable for months. pic.twitter.com/o2HZiDJBgt — Brian (@BrianE6B) November 27, 2023

Аналогичные заграждения были смыты и в районе Севастопольской бухты.

1/ As the Sentinel-1 SAR Image for 28th November rolls in, I shall provide further updates regarding the Naval defenses placed by the Russian forces in Sebastopol. The previous thread shall be linked in the last tweet of this thread. pic.twitter.com/k1HhQfJ0Eq — Brian (@BrianE6B) November 28, 2023

4/ A comparison timelapse of the region has been added, showing before and after shots. A False Color Composite has made these Naval defenses appear clearly. pic.twitter.com/dvTnl40gRp — Brian (@BrianE6B) November 28, 2023

В некоторых местах они закреплены кабелем, чтобы гарантировать, что стрелы остаются на месте и позволяют легко контролировать изменение положения заграждений.

Таким образом, можно прийти к выводу, что эти оборонные сети обеспечивали флоту в Крыму определенную степень безопасности, но теперь он очень уязвим для атак дронов со стороны Украины, - констатирует аналитик. Поделиться

Что известно о шторме в Крыму

Временно оккупированный Крым от 26 ноября накрыло мощное ненастье. В СМИ уже окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет, захватчики сообщают о первой жертве.

Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за непогоды без электроэнергии в Крыму остаются 425 тысяч человек.

Больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский и Ленинский районы полуострова.

Также морской водой смыло окопы русских окупантов на побережье в Евпатории. При этом, по данным Института изучения войны, шторм в Крыму повлиял на темп войны в Украине, но полностью не прекратил боевые действия.