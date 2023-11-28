Снесены все заграждения Крымского моста. Аналитики OSINT опубликовали фото
Категория
Украина
Дата публикации

Снесены все заграждения Крымского моста. Аналитики OSINT опубликовали фото

Мост
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Шторм в Крыму снес заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Появились спутниковые фото после шторма в Крыму

Как отмечают аналитики, во время недавних штормов, опустошивших регионы Крыма, заграждения либо были смыты из-за шторма на море, либо были сняты, чтобы предотвратить любой вред для них.

Шторм заполнил воду илом, из-за чего стало сложнее определить состояние установленной защиты.

Эти боны были установлены для защиты моста от атак дронов у канала Керчь-Еникале, под Керченским мостом. Они выглядят как заграждение с шипами и должны были предотвратить атаки со стороны Украины, которая "в прошлом успешно выводила мост из строя на несколько месяцев". При чем оккупанты легко их снимали раньше, когда по дороге проходили корабли, – пишут аналитики.

Аналогичные заграждения были смыты и в районе Севастопольской бухты.

В некоторых местах они закреплены кабелем, чтобы гарантировать, что стрелы остаются на месте и позволяют легко контролировать изменение положения заграждений.

Таким образом, можно прийти к выводу, что эти оборонные сети обеспечивали флоту в Крыму определенную степень безопасности, но теперь он очень уязвим для атак дронов со стороны Украины, - констатирует аналитик.

Что известно о шторме в Крыму

Временно оккупированный Крым от 26 ноября накрыло мощное ненастье. В СМИ уже окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет, захватчики сообщают о первой жертве.

Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за непогоды без электроэнергии в Крыму остаются 425 тысяч человек.

Больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский и Ленинский районы полуострова.

Также морской водой смыло окопы русских окупантов на побережье в Евпатории. При этом, по данным Института изучения войны, шторм в Крыму повлиял на темп войны в Украине, но полностью не прекратил боевые действия.

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