Аналитики оценили влияние шторма в Крыму на темп военных действий на фронте

Циклон в Черном море и на юге Украины влияет на темп военных действий вдоль линии фронта в Украине, но, в частности, полностью не прекратил военную деятельность.

Воздействие шторма в Черном море на фронт

ВМС Украины и Южное оперативное командование Украины сообщили, что опасная погода в Черном море вынудила Россию вернуть все свои военно-морские корабли и ракетоносцы в пункты базирования.

Известный российский военный блоггер предупредил, что угроза мин в Черном море вырастет как для военных, так и для гражданских судов в ближайшие дни, поскольку шторм разорвал сетки бонов и рассеял минные поля, повлекшие мины к дрейфу по всему северо-западному Черному морю.

Несколько источников сообщили, что шторм повредил железнодорожные линии в прибрежных районах, что может иметь материально-технические последствия для российских войск в оккупированном Крыму и на юге Украины.

Несмотря на сложные погодные условия, как российские, так и украинские силы продолжают наземные атаки по всей территории Украины, хотя и несколько медленнее из-за снега и, как следствие, плохой видимости.

Российские военные блоггеры отметили, что сильный снег и ветер ухудшили видимость и усложнили аэроразведку и артиллерийскую корректировку на Херсонском направлении, но отметили, что украинские силы воспользовались условиями недостаточной видимости для закрепления позиций на восточном (левом) берегу Днепра.

Представитель Таврической группировки войск Украины полковник Александр Штупун сообщил, что российские войска на Таврическом направлении (от Авдеевки до западной части Запорожской области) сократили использование артиллерии в полтора раза и использование беспилотников в шесть раз из-за погоды, но подчеркнул, что российские войска продолжают усиливать на Авдеевском направлении.

Сложные зимние условия заставят обе стороны полагаться больше на наземные атаки под руководством пехоты при отсутствии возможностей воздушной разведки и артиллерийской коррекции.

Что известно о шторме в Крыму

Временно оккупированный Крым от 26 ноября накрыло мощное ненастье. В СМИ уже окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет, захватчики сообщают о первой жертве.

Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за непогоды без электроэнергии в Крыму остаются 425 тысяч человек.

Больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский и Ленинский районы полуострова.