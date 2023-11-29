Кримський міст зазнав пошкоджень через негоду — Ташева

За словами представниці президента України на території окупованого Росією Криму Таміли Ташевої, на території півострова були зафіксовані значні руйнування внаслідок негоди, зокрема, пошкоджень зазнав Кримський міст.

Що відомо про стан Кримського мосту після потужного шторму

Ташева зазначила, що міст зазнав певних пошкоджень, однак про його повне перекриття не йдеться.

Керченський міст дуже хитка така споруда. Не секрет, що ґрунти в Азовському морі нестійкі, тому будь-який сильний шторм впливає на всі ці споруди. Є певні пошкодження Керченського мосту, але вони поки що не є такими критичними, щоб повністю його перекрити, - зазначила представниця президента України в Криму. Поширити

Що відомо про пошкодження військових об’єктів армїі РФ

Вона також додала, що пошкоджень внаслідок негоди зазнала низка оборонних споруд злочинної армії РФ в Севастополі та Балаклаві.

Достатньо сильно постраждали об’єкти інфраструктурні і військові від стихії. Ми радіємо з того, що окупаційні так звані захисні оборонні споруди позмивало в море. Навіть наші громадяни на території півострова пишуть, що вони потерпають від стихії, бо без світла і опалення, але радіють, що так звані "зуби дракона" позмивало в море, - зазначила Ташева. Поширити

При цьому вона підкреслила, що негода також завдає шкоди цивільним жителям окупованого Росією півострова.

Ташева зазначила, що зв’язок із жителями багатьох населених пунктів у Криму наразі дуже складний, через пошкодження електромереж, відсутність світла і інтернету у багатьох містах та селах.

Немає опалення в будинках, бо в багатьох приватних оселях, в тому числі у кримських татар, котли працюють на електроенергії. Майже півмільйона людей досі лишаються без світла на території Кримського півострова - зокрема, це Бахчисарайський, Сімферопольський райони, де зірвані лінії електропередач, в багатьох будинках позривало дахи. Підтоплені окремі населені пункти, зокрема, Саки, Євпаторія, наголосила представниця президента. Поширити

Вона також підкреслила, що була неприємно вражена радісній реакції окремих українців на потужний шторм в Криму.

Коли йде мова про людей в Криму, то до них треба ставитись як до наших громадян, а багатьох з них через затоплення відселяють, третю добу відсутнє світло. Багато кримчан і кримських татар готуються до процесу звільнення територій і вони заготовили продукти, запаслися генераторами, - пояснила Ташева. Поширити

Водночас, на її думку, цілком нормально радіти пошкодженню військових об’єктів, які використовує ворог у війні проти України.