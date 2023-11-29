Кримський міст зазнав пошкоджень через негоду — Ташева

За словами представниці президента України на території окупованого Росією Криму Таміли Ташевої, на території півострова були зафіксовані значні руйнування внаслідок негоди, зокрема, пошкоджень зазнав Кримський міст.
Що відомо про стан Кримського мосту після потужного шторму
Ташева зазначила, що міст зазнав певних пошкоджень, однак про його повне перекриття не йдеться.
Що відомо про пошкодження військових об’єктів армїі РФ
Вона також додала, що пошкоджень внаслідок негоди зазнала низка оборонних споруд злочинної армії РФ в Севастополі та Балаклаві.
При цьому вона підкреслила, що негода також завдає шкоди цивільним жителям окупованого Росією півострова.
Ташева зазначила, що зв’язок із жителями багатьох населених пунктів у Криму наразі дуже складний, через пошкодження електромереж, відсутність світла і інтернету у багатьох містах та селах.
Вона також підкреслила, що була неприємно вражена радісній реакції окремих українців на потужний шторм в Криму.
Водночас, на її думку, цілком нормально радіти пошкодженню військових об’єктів, які використовує ворог у війні проти України.