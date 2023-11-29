Крымский мост получил повреждения из-за непогоды — Ташева

По словам представительницы президента Украины на территории оккупированного Россией Крыма Тамилы Ташевой, на территории полуострова были зафиксированы значительные разрушения в результате непогоды, в частности, повреждения получил Крымский мост.
Что известно о состоянии Крымского моста после мощного шторма
Ташева отметила, что мост получил определенные повреждения, однако о его полном перекрытии речь не идет.
Что известно о повреждении военных объектов армии РФ
Она также добавила, что повреждения в результате непогоды получили ряд оборонных сооружений преступной армии РФ в Севастополе и Балаклаве.
При этом она подчеркнула, что непогода также наносит ущерб гражданским жителям оккупированного Россией полуострова.
Ташева отметила, что связь с жителями многих населенных пунктов в Крыму пока очень сложна, из-за повреждений электросетей, отсутствия света и интернета во многих городах и селах.
Она также подчеркнула, что была неприятно удивлена радостной реакции отдельных украинцев на мощный шторм в Крыму.
В то же время, по ее мнению, вполне нормально радоваться повреждению военных объектов, которые используют враг в войне против Украины.