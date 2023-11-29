Крымский мост получил повреждения из-за непогоды — Ташева
Категория
Украина
Дата публикации

Крымский мост получил повреждения из-за непогоды — Ташева

Крымский мост
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам представительницы президента Украины на территории оккупированного Россией Крыма Тамилы Ташевой, на территории полуострова были зафиксированы значительные разрушения в результате непогоды, в частности, повреждения получил Крымский мост.

Что известно о состоянии Крымского моста после мощного шторма

Ташева отметила, что мост получил определенные повреждения, однако о его полном перекрытии речь не идет.

Керченский мост очень зыбкое такое сооружение. Не секрет, что почвы в Азовском море неустойчивы, поэтому любой сильный шторм влияет на все эти постройки. Есть определенные повреждения Керченского моста, но они пока не являются такими критическими, чтобы полностью его перекрыть, - отметила представитель президента Украины в Крыму.

Что известно о повреждении военных объектов армии РФ

Она также добавила, что повреждения в результате непогоды получили ряд оборонных сооружений преступной армии РФ в Севастополе и Балаклаве.

Достаточно сильно пострадали инфраструктурные и военные объекты от стихии. Мы радуемся тому, что оккупационные так называемые защитные оборонные сооружения посмывало в море. Даже наши граждане на территории полуострова пишут, что они страдают от стихии, потому что без света и отопления, но радуются, что так называемые "зубы дракона" посмывало в море, - отметила Ташева.

При этом она подчеркнула, что непогода также наносит ущерб гражданским жителям оккупированного Россией полуострова.

Ташева отметила, что связь с жителями многих населенных пунктов в Крыму пока очень сложна, из-за повреждений электросетей, отсутствия света и интернета во многих городах и селах.

Нет отопления в домах, потому что во многих частных домах, в том числе у крымских татар, котлы работают на электроэнергии. Почти полмиллиона человек до сих пор остаются без света на территории Крымского полуострова - в частности, это Бахчисарайский, Симферопольский районы, где сорваны линии электропередач, во многих домах срывало крыши. Подтоплены отдельные населенные пункты, в частности Саки, Евпатория, отметила представитель президента.

Она также подчеркнула, что была неприятно удивлена радостной реакции отдельных украинцев на мощный шторм в Крыму.

Когда речь идет о людях в Крыму, то к ним нужно относиться как к нашим гражданам, а многих из них из-за затопления отселяют, третьи сутки отсутствует свет. Многие крымчане и крымские татары готовятся к процессу освобождения территорий и они заготовили продукты, запаслись генераторами, - пояснила Ташева.

В то же время, по ее мнению, вполне нормально радоваться повреждению военных объектов, которые используют враг в войне против Украины.

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