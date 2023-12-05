Ходжес поделился планом вероятного уничтожения Крымского моста

Экс-командующий армией США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес назвал способ для украинских военных по уничтожению незаконно построенного РФ Крымского моста.

Как ВСУ могут уничтожить Крымский мост

В материале для издания Foreign Affairs Ходжес отметил, что украинские военные смогут уничтожить Крымский мост, или хотя бы серьезно повредить его при условии получения от западных партнеров дальнобойных управляемых ракет, в частности, Army Tactical Missile System (ATACMS) и немецких Taurus.

По его словам, Кремль построил мост в рамках стремления доминировать в Черном море и южных регионах Украины.

По мнению американского генерала в отставке, уничтожение моста украинскими военными может стать ключом не только к деоккупации Крыма, но и к серьезному поводу для Кремля признать необходимость завершения войны.

Ходжес отмечает, что ключевой проблемой является устойчивость моста к атакам и повреждениям.

Он отметил, что для выведения моста из строя необходима массированная ракетная атака.

Однако даже передовые ракеты, такие как ATACMS, имеют ограниченную точность и вероятность попадания в относительно небольшие цели на мосту невелика.

Однако он подчеркнул, что немецкие дальнобойные ракеты Taurus, предназначенные для уничтожения бункеров, могут быть более успешно применены для уничтожения Крымского моста.

Однако власти Германии отказываются осуществлять поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, опасаясь реакции Кремля.

Является ли наиболее эффективным способом уничтожения Крымского моста

По мнению Ходжеса, наиболее успешным и эффективным способом уничтожения моста является подрыв с помощью заложенной взрывчатки.

Однако для этого необходим прямой доступ к мосту, которого у украинских войск пока нет.

Ходжес заключил, что к моменту освобождения Крымского полуострова Украине следует продолжать атаковать мост всеми доступными средствами, даже если это позволит лишь временно выводить его из строя.

Постоянные атаки могут замедлить российскую логистику и снизить преимущество, которое Москва получает от аннексии полуострова.

Он также напомнил, что Россия рассматривает возможность строительства тоннеля под Керченским проливом совместно с Китаем, что свидетельствует об их беспокойстве по поводу угрозы уничтожения моста.