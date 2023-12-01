Аналитики OSINT обнародовали новые фото Крымского моста после шторма

На новых спутниковых снимках видно, что российская оборона Крымского моста сильно пострадала в результате шторма. Большинство барж перед ним со стороны Черного моря смыло или затопило.
Появились новые спутниковые фото после шторма в Крыму
Подходящие изображения опубликовал OSINT-аналитик MT_Anderson.
Согласно спутниковым снимкам защитные сооружения Крымского моста по состоянию на 28 ноября 2023 года получили достаточно значительные повреждения по сравнению с тем, что было зафиксировано 4 октября.
Так, у моста 3 баржи затоплены и 1 частично затоплены, 2 баржи – полностью смыло водой. Еще одна баржа остается на плаву, но она ни к чему не привязана.
Что известно о шторме в Крыму
Временно оккупированный Крым от 26 ноября накрыло мощное ненастье. В СМИ уже окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет, захватчики сообщают о первой жертве.
Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за непогоды без электроэнергии в Крыму остаются 425 тысяч человек.
Больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский и Ленинский районы полуострова.
Также морской водой смыло окопы русских окупантов на побережье в Евпатории. При этом, по данным Института изучения войны, шторм в Крыму повлиял на темп войны в Украине, но полностью не прекратил боевые действия.
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