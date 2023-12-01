Аналитики OSINT обнародовали новые фото Крымского моста после шторма

На новых спутниковых снимках видно, что российская оборона Крымского моста сильно пострадала в результате шторма. Большинство барж перед ним со стороны Черного моря смыло или затопило.

Появились новые спутниковые фото после шторма в Крыму

Подходящие изображения опубликовал OSINT-аналитик MT_Anderson.

Согласно спутниковым снимкам защитные сооружения Крымского моста по состоянию на 28 ноября 2023 года получили достаточно значительные повреждения по сравнению с тем, что было зафиксировано 4 октября.

🇷🇺Kerch Bridge Defenses 🇷🇺

0.5M📸 from 28 of Nov 2023 of the span closest to the 🇷🇺 side. Pretty substantial damage to the defenses.

- 3 barges fully submerged / 1 partially submerged

- 2 barges completely washed away.

-1 barge afloat but not tethered to anything pic.twitter.com/KmjLvBissN — MT Anderson (@MT_Anderson) December 1, 2023

Так, у моста 3 баржи затоплены и 1 частично затоплены, 2 баржи – полностью смыло водой. Еще одна баржа остается на плаву, но она ни к чему не привязана.

Что известно о шторме в Крыму

Временно оккупированный Крым от 26 ноября накрыло мощное ненастье. В СМИ уже окрестили шторм в Черном море сильнейшим за последние 100 лет, захватчики сообщают о первой жертве.

Так называемый "председатель" Крыма Сергей Аксенов заявил, что из-за непогоды без электроэнергии в Крыму остаются 425 тысяч человек.

Больше всего пострадали Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Жовтневый, Бахчисарайский и Ленинский районы полуострова.

Также морской водой смыло окопы русских окупантов на побережье в Евпатории. При этом, по данным Института изучения войны, шторм в Крыму повлиял на темп войны в Украине, но полностью не прекратил боевые действия.