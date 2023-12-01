Аналітики OSINT оприлюднили нові фото Кримського мосту після шторму
Категорія
Україна
Дата публікації

Аналітики OSINT оприлюднили нові фото Кримського мосту після шторму

Міст

На нових супутникових знімках видно, що російська оборона Кримського мосту сильно постраждала внаслідок шторму. Більшість барж перед ним з боку Чорного моря змило чи затопило.

Зʼявилися нові супутникові фото після шторму в Криму

Відповідні зображення опублікував OSINT-аналітик MT_Anderson.

Згідно з супутниковими знімками захисні споруди Кримського мосту станом на 28 листопада 2023 року зазнали досить значних пошкоджень у порівнянні з тим, що було зафіксовано 4 жовтня.

Так, біля мосту 3 баржі затоплені й 1 частково затоплена, 2 баржі – повністю змило водою. Ще одна баржа залишається на плаву, але вона ні до чого не прив'язана.

Що відомо про шторм в Криму

Тимчасово окупований Крим від 26 листопада накрила потужна негода. В ЗМІ вже охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років, загарбники повідомляють про першу жертву.

Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що через негоду без електроенергії у Криму залишаються 425 тисяч осіб.

Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони півострова.

Також морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, шторм у Криму вплинув на темп війни в Україні, але не припинив бойові дії повністю.

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