Аналітики OSINT оприлюднили нові фото Кримського мосту після шторму

На нових супутникових знімках видно, що російська оборона Кримського мосту сильно постраждала внаслідок шторму. Більшість барж перед ним з боку Чорного моря змило чи затопило.

Зʼявилися нові супутникові фото після шторму в Криму

Відповідні зображення опублікував OSINT-аналітик MT_Anderson.

Згідно з супутниковими знімками захисні споруди Кримського мосту станом на 28 листопада 2023 року зазнали досить значних пошкоджень у порівнянні з тим, що було зафіксовано 4 жовтня.

🇷🇺Kerch Bridge Defenses 🇷🇺

0.5M📸 from 28 of Nov 2023 of the span closest to the 🇷🇺 side. Pretty substantial damage to the defenses.

- 3 barges fully submerged / 1 partially submerged

- 2 barges completely washed away.

-1 barge afloat but not tethered to anything pic.twitter.com/KmjLvBissN — MT Anderson (@MT_Anderson) December 1, 2023

Так, біля мосту 3 баржі затоплені й 1 частково затоплена, 2 баржі – повністю змило водою. Ще одна баржа залишається на плаву, але вона ні до чого не прив'язана.

Що відомо про шторм в Криму

Тимчасово окупований Крим від 26 листопада накрила потужна негода. В ЗМІ вже охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років, загарбники повідомляють про першу жертву.

Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що через негоду без електроенергії у Криму залишаються 425 тисяч осіб.

Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони півострова.

Також морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, шторм у Криму вплинув на темп війни в Україні, але не припинив бойові дії повністю.