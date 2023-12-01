Аналітики OSINT оприлюднили нові фото Кримського мосту після шторму

На нових супутникових знімках видно, що російська оборона Кримського мосту сильно постраждала внаслідок шторму. Більшість барж перед ним з боку Чорного моря змило чи затопило.
Зʼявилися нові супутникові фото після шторму в Криму
Відповідні зображення опублікував OSINT-аналітик MT_Anderson.
Згідно з супутниковими знімками захисні споруди Кримського мосту станом на 28 листопада 2023 року зазнали досить значних пошкоджень у порівнянні з тим, що було зафіксовано 4 жовтня.
Так, біля мосту 3 баржі затоплені й 1 частково затоплена, 2 баржі – повністю змило водою. Ще одна баржа залишається на плаву, але вона ні до чого не прив'язана.
Що відомо про шторм в Криму
Тимчасово окупований Крим від 26 листопада накрила потужна негода. В ЗМІ вже охрестили шторм у Чорному морі найсильнішим за останні 100 років, загарбники повідомляють про першу жертву.
Так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що через негоду без електроенергії у Криму залишаються 425 тисяч осіб.
Найбільше постраждали Чорноморський, Сакський, Білогірський, Сімферопольський, Жовтневий, Бахчисарайський та Ленінський райони півострова.
Також морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі в Євпаторії. При цьому, за даними Інституту вивчення війни, шторм у Криму вплинув на темп війни в Україні, але не припинив бойові дії повністю.
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