У Криму заявляють про ракетну атаку та роботу ППО — відео

Ввечері 15 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про роботу протиповітряної оборони.

У Криму працює ППО

Місцеві мешканці повідомили Крим.Реалії про роботу ППО у районі між Чорноморським та Міжводним (Євпаторійський район окупованого Криму).

Редакція показала кілька відео з місця подій.

Пізніше так званий “голова” Севастополя Михайло Развожаєв також заявив про роботу ППО та збиття безпілотника в місті.

Він також розповів, що наразі жодних пошкоджень інфраструктури нібито не зафіксовано. За його словами, у Севастополі триває контроль за обстановкою.

Місцеві Телеграм-канали заявляють, що у район Джанкойського району летіли ракети, а на кордоні з Херсонщиною збито понад 15 цілей.

О 20:31 Телеграм-канали окупантів також повідомили, що Генічеський район перебуває під "сильним ракетним обстрілом противника".

Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє про два вибухи в Джанкої. Там перекрили рух через пункт пропуску "Джанкой".

Що відомо про вибухи у Криму

Про вибухи в окупованому Криму повідомляли 14 грудня. Там піднімали в небо гелікоптер.

11 грудня вибухи пролунали у Феодосії. Там повідомляли про пожежу у промисловій частині міста.

5 грудня СБУ та ГУР уразили "Морський нафтовий термінал" у Феодосії.