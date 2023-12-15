У Криму заявляють про ракетну атаку та роботу ППО — відео

Ввечері 15 грудня у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Повідомляється про роботу протиповітряної оборони.
У Криму працює ППО
Місцеві мешканці повідомили Крим.Реалії про роботу ППО у районі між Чорноморським та Міжводним (Євпаторійський район окупованого Криму).
Редакція показала кілька відео з місця подій.
Пізніше так званий “голова” Севастополя Михайло Развожаєв також заявив про роботу ППО та збиття безпілотника в місті.
Він також розповів, що наразі жодних пошкоджень інфраструктури нібито не зафіксовано. За його словами, у Севастополі триває контроль за обстановкою.
Місцеві Телеграм-канали заявляють, що у район Джанкойського району летіли ракети, а на кордоні з Херсонщиною збито понад 15 цілей.
О 20:31 Телеграм-канали окупантів також повідомили, що Генічеський район перебуває під "сильним ракетним обстрілом противника".
Телеграм-канал "Кримський вітер" повідомляє про два вибухи в Джанкої. Там перекрили рух через пункт пропуску "Джанкой".
Що відомо про вибухи у Криму
Про вибухи в окупованому Криму повідомляли 14 грудня. Там піднімали в небо гелікоптер.
11 грудня вибухи пролунали у Феодосії. Там повідомляли про пожежу у промисловій частині міста.
5 грудня СБУ та ГУР уразили "Морський нафтовий термінал" у Феодосії.
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