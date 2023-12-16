Российские захватчики пожаловались на якобы атаку дронов в Крыму. Россияне утверждают, что "сбили" 32 беспилотника.

Новая атака дронов в Крыму

оккупанты заявили, что якобы с 20:30 до 22:30 15 декабря отбили "атаку" беспилотников в Крыму. Как утверждают россияне, было сбито 26 дронов. Они традиционно обвинили Украину.

Позже в тот же день россияне заявили, что сбили в Крыму якобы еще 6 дронов.

Добавим, что в Крыму 15 декабря сообщали о взрывах в разных районах. Оккупационные власти отчитались о работе ПВО в Севастополе и Симферопольском районе. Кроме того, сообщалось о работе ПВО в районе Геническа.

Представитель оккупационной "власти" региона Херсонской области, так называемый "губернатор" Владимир Сальдо утверждал, что город под сильным обстрелом.

Также он рассказывал о якобы сбитых ракетах.

Что известно об атаках по Крыму

Напомним, что ночью 30 октября Силы обороны ракетами поразили ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.

По данным окупантов, 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.

1 ноября так называемый "губернатор" оккупационных властей России в Севастополе Михаил Развожаев заявил об использовании террористами дымового занавеса в районе Севастопольской бухты.

Впоследствии он сообщил, что военные якобы ведут работу по уничтожению множества разнообразных воздушных целей в разных зонах всего полуострова.

Позже местные паблики утверждали о движении ракет со стороны Генического района из-за Арабатской стрелки в сторону Крыма. В частности, стало известно и об использовании якобы дымового занавеса над Крымским мостом.

Во время атаки были поражены по меньшей мере два захваченных террористами курортных заведения на Арабатской стрелке.

А 4 ноября в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

21 ноября, во временно оккупированном Севастополе Крыму прозвучала серия взрывов.

Очевидцы заявили о первом взрыве в центральной части города около 12:15. После этого раздался еще один. Несмотря на то, что в городе не было объявлено о воздушной тревоге, позже, как писал "Крымский ветер", раздалось снова по меньшей мере пять взрывов.