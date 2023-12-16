Российские захватчики пожаловались на якобы атаку дронов в Крыму. Россияне утверждают, что "сбили" 32 беспилотника.
Новая атака дронов в Крыму
оккупанты заявили, что якобы с 20:30 до 22:30 15 декабря отбили "атаку" беспилотников в Крыму. Как утверждают россияне, было сбито 26 дронов. Они традиционно обвинили Украину.
Позже в тот же день россияне заявили, что сбили в Крыму якобы еще 6 дронов.
Добавим, что в Крыму 15 декабря сообщали о взрывах в разных районах. Оккупационные власти отчитались о работе ПВО в Севастополе и Симферопольском районе. Кроме того, сообщалось о работе ПВО в районе Геническа.
Представитель оккупационной "власти" региона Херсонской области, так называемый "губернатор" Владимир Сальдо утверждал, что город под сильным обстрелом.
Также он рассказывал о якобы сбитых ракетах.
Что известно об атаках по Крыму
Напомним, что ночью 30 октября Силы обороны ракетами поразили ракетно-зенитный полк ПВО РФ вблизи села Оленевка в Крыму.
По данным окупантов, 17 военнослужащих ранены. Также повреждены 5 автомобилей, один из них не подлежит восстановлению.
1 ноября так называемый "губернатор" оккупационных властей России в Севастополе Михаил Развожаев заявил об использовании террористами дымового занавеса в районе Севастопольской бухты.
Впоследствии он сообщил, что военные якобы ведут работу по уничтожению множества разнообразных воздушных целей в разных зонах всего полуострова.
Позже местные паблики утверждали о движении ракет со стороны Генического района из-за Арабатской стрелки в сторону Крыма. В частности, стало известно и об использовании якобы дымового занавеса над Крымским мостом.
Во время атаки были поражены по меньшей мере два захваченных террористами курортных заведения на Арабатской стрелке.
А 4 ноября в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.
21 ноября, во временно оккупированном Севастополе Крыму прозвучала серия взрывов.
Очевидцы заявили о первом взрыве в центральной части города около 12:15. После этого раздался еще один. Несмотря на то, что в городе не было объявлено о воздушной тревоге, позже, как писал "Крымский ветер", раздалось снова по меньшей мере пять взрывов.
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