Минус 24 оккупанта. В Крыму две девушки отравили военных РФ

Во временно оккупированном Крыму в одной из воинских частей Симферополя были отравлены российские захватчики. Ликвидировано более 20 солдат РФ.
Местные девушки ликвидировали оккупантов в Крыму
Как сообщают российские телеграмм-каналы, на КПП воинской части пришли две милые девушки, которые представились местными жительницами.
Они принесли семь бутылок водки и немного закуски – рыбу, колбасу, хлеб, творог.
По данным источников в спиртном и продуктах были «огромные дозы мышьяка», а в одной из бутылок обнаружен стрихнин. Умерли 24 российских военных, еще 11 окупантов госпитализированы.
В Севастополе местная пыталась сжечь военкомат окупантов РФ
В оккупированном Севастополе в Крыму местная жительница попыталась поджечь здание российского военкомата. Инцидент произошел 11 ноября около 19:00 по местному времени.
Согласно сообщению, 62-летняя жительница Севастополя Наталья подошла к российскому военкомату на улице Ленина, 41, достала из сумки бутылку с зажигательной смесью и бросила ее в дверь здания, после чего начался пожар.
Российские СМИ утверждают, что возгорание было ликвидировано, а женщину задержали.
Силовики РФ и российские военные официально не сообщали об этом инциденте.
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