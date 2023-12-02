Минус 24 оккупанта. В Крыму две девушки отравили военных РФ

Во временно оккупированном Крыму в одной из воинских частей Симферополя были отравлены российские захватчики. Ликвидировано более 20 солдат РФ.

Местные девушки ликвидировали оккупантов в Крыму

Как сообщают российские телеграмм-каналы, на КПП воинской части пришли две милые девушки, которые представились местными жительницами.

Они принесли семь бутылок водки и немного закуски – рыбу, колбасу, хлеб, творог.

Ребята водку и еду взяли, выпили с сослуживцами, поели. И многие отравились, – рассказал один из очевидцев. Поделиться

По данным источников в спиртном и продуктах были «огромные дозы мышьяка», а в одной из бутылок обнаружен стрихнин. Умерли 24 российских военных, еще 11 окупантов госпитализированы.

В Севастополе местная пыталась сжечь военкомат окупантов РФ

В оккупированном Севастополе в Крыму местная жительница попыталась поджечь здание российского военкомата. Инцидент произошел 11 ноября около 19:00 по местному времени.

Согласно сообщению, 62-летняя жительница Севастополя Наталья подошла к российскому военкомату на улице Ленина, 41, достала из сумки бутылку с зажигательной смесью и бросила ее в дверь здания, после чего начался пожар.

Российские СМИ утверждают, что возгорание было ликвидировано, а женщину задержали.

Силовики РФ и российские военные официально не сообщали об этом инциденте.