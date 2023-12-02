Мінус 24 окупанта. У Криму двоє дівчат отруїли військових РФ

У тимчасово окупованому Криму в одній з військових частин Сімферополя отруїли російських загарбників. Ліквідовано понад 20 солдатів РФ.

Місцеві дівчата ліквідували окупантів у Криму

Як повідомляють російські телеграм-канали, на КПП військової частини прийшли двоє милих дівчат, які представилися місцевими мешканками.

Вони принесли сім пляшок горілки та трохи закуски – рибу, ковбасу, хліб, сир.

Хлопці горілку та їжу взяли, випили з товаришами по службі, поїли. І багато хто отруївся, – розповів один із очевидців. Поширити

За даними джерел у спиртному та продуктах були «величезні дози миш’яку», а в одній із пляшок виявлено стрихнін. Померло 24 російських військових, ще 11 окупантів госпіталізовано.

У Севастополі місцева намагалася спалити військкомат окупантів РФ

В окупованому Севастополі в Криму місцева жителька спробувала підпалити будівлю російського військкомату. Інцидент стався 11 листопада близько 19:00 за місцевим часом.

Згідно з повідомленням, 62-річна жителька Севастополя Наталя підійшла до російського військкомату на вулиці Леніна, 41, дістала з сумки пляшку із запальною сумішшю і кинула її у двері будівлі, після чого почалася пожежа.

Російські ЗМІ стверджують, що загоряння було ліквідовано, а жінку затримали.

Силовики РФ і російські військові офіційно не повідомляли про цей інцидент.