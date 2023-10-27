Українець у РФ масово намагався отруїти російських пілотів

Російські ЗМІ пишуть про затримання 33-річного громадянина України Єгора Семенова, який хотів отруїти тортом та віскі російських пілотів.

Що відомо про Єгора Семенова

Згідно з даними місцевих ЗМІ, у Ставрополі затримали кур'єра, який привіз нібито отруєні торт та віскі на ювілей випускників Армавірського військового авіаційного училища.

Після цього він планував полетіти до Москви.

Як вдалося дізнатися, йдеться про 33-річного Єгора Семенова, який протягом останніх кількох років проживає та працює в Хімках електромонтажником.

Окрім того, наголошується, що затриманий є громадянином України та народився у тимчасово окупованому Мелітополі, що на Запоріжжі.

Останні 6 років він одружений з росіянкою та виховує з нею п'ятирічну дитину.

Днями Семенов сказав дружині, що поїхав до Ставрополя у відрядження. На зворотному шляху його затримали при вильоті в Шереметьєво… Українця затримано за статтею дрібне хуліганство на 15 діб. Поширити

Спроба отруєння російських пілотів: що відомо

Декілька днів тому представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов поширив інформацію про те, що нібито мешканець Мелітополя намагався отруїти випускників Армавірського військового авіаційного училища.

Що важливо розуміти, вони влаштували застілля з нагоди 20-річчя випуску.

Торт і ящик віскі доставили на 20-річну річницю випуску з училища. Випускники — здебільшого льотчики, що діють, на серйозних посадах і при високих званнях. Хто його замовив, спочатку було невідомо, торт встигли розрізати, але не спробували, — розповідає окупант. Поширити

За його словами, затриманий кур'єр нібито є "агентом ГУР" і він сам зізнався в тому, що товари були отруєні.