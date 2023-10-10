Бомблять цивільну інфраструктуру. Розслідувачі ідентифікували пілотів з авіабази "Енгельс-2"

Аналітики агенції Molfar опублікували списки працівників авіабази “Енгельс-2”. Серед них ті, хто безпосередньо бере участь у бомбардуваннях міст України: полковники, начальники штабу, льотчики, механіки на літаках Ту-160.

Хто завдає ударів по Україні

За оцінками експертів, Росія має 16 Ту-160, які станом на 2021 рік були розташовані на єдиній своїй базі в РФ - “Енгельс-2”. Після того, як аеродром зазнав кількох атак безпілотників, росіяни передислокували літаки на іншу базу.

OSINT-експерти агенції Molfar зазначають, що пілоти Ту-160 запустили понад 300 ракет по Україні з грудня 2022 року. Найчастіше вони застосовують ракети Х-101 та Х-555.

Одним з наймасованіших обстрілів став обстріл 16 грудня 2022 року, коли росіяни випустили 74 ракети, пошкодивши девʼять обʼєктів інфраструктури. Тоді без електроенергії лишилося 1600 населених пунктів.

1/2 @molfar_agency has identified military personnel of one of the largest airbases in russia, "Engels-2."



From there, Tu-95 takes off to shell Ukrainian cities and kill people.



We publish the personal data of 75 colonels, commanders, and pilots, responsible for missile terror pic.twitter.com/y5hzmibZI1 — Molfar (@molfar_agency) October 10, 2023

Аналітикам Molfar вдалося ідентифікувати 73 працівника авіабази “Енгельс-2”. Вони опублікували їхні адреси, телефони, електронні скриньки, посилання на соцмережі.

Серед військових, які залучені до ударів по Україні: