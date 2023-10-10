Бомблять цивільну інфраструктуру. Розслідувачі ідентифікували пілотів з авіабази "Енгельс-2"

Аналітики агенції Molfar опублікували списки працівників авіабази “Енгельс-2”. Серед них ті, хто безпосередньо бере участь у бомбардуваннях міст України: полковники, начальники штабу, льотчики, механіки на літаках Ту-160.
Хто завдає ударів по Україні
За оцінками експертів, Росія має 16 Ту-160, які станом на 2021 рік були розташовані на єдиній своїй базі в РФ - “Енгельс-2”. Після того, як аеродром зазнав кількох атак безпілотників, росіяни передислокували літаки на іншу базу.
OSINT-експерти агенції Molfar зазначають, що пілоти Ту-160 запустили понад 300 ракет по Україні з грудня 2022 року. Найчастіше вони застосовують ракети Х-101 та Х-555.
Одним з наймасованіших обстрілів став обстріл 16 грудня 2022 року, коли росіяни випустили 74 ракети, пошкодивши девʼять обʼєктів інфраструктури. Тоді без електроенергії лишилося 1600 населених пунктів.
Аналітикам Molfar вдалося ідентифікувати 73 працівника авіабази “Енгельс-2”. Вони опублікували їхні адреси, телефони, електронні скриньки, посилання на соцмережі.
Серед військових, які залучені до ударів по Україні:
Сімонєнко Алєксандр — командир полку, полковник. На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну він брав участь у військових діях. Керівник з командирських тренувань польотів на Ту-95МС.
Батраков Алєксандр — начальник штабу. Ветеран бойових дій на Північному Кавказі. З 1989 по 1994 роках навчався в Енгельському вищому зенітно-ракетно-командному училищі протиповітряної оборони.
Капша Трофім — полковник. Наразі є тимчасово виконувачем обовʼязків командира з’єднання та т.в.о. начальника авіабази в Енгельсі.
Пєчкарьов Алєксєй — пілот Ту-95мс “Ізборськ”. Народився в Мелітополі, Запорізької області, Україна. Отримав російське громадянство. У 2022 році Олексій був начальником ескадрильї 22-го батальйону, підписаний як учасник бойових дій.
Стєгачьов Олєг — пілот Ту-95МС “Воркута”. Брав участь в операціях російських військ в Сирії.
Дорофєєв Іван — пілот Ту-95мс “Мурманск”. Є в переліку на сайті “Миротворець” як учасник вторгнення рф в Україну у 2022 році.
Манягін Алєксандр — командир ескадрильї Ту-95мс. Згідно зі зливом інформації від ГУР планувалося переміщення його екіпажу до Білорусі для завдання ударів по території України. Значиться у базі Миротворця як учасник вторгнення рф в Україну в 2022.
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