Бомбят гражданскую инфраструктуру. Расследователи идентифицировали пилотов авиабазы "Энгельс-2"
Категория
Украина
Дата публикации

Бомбят гражданскую инфраструктуру. Расследователи идентифицировали пилотов авиабазы "Энгельс-2"

Ту-160
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Источник:  Molfar

Аналитики агентства Molfar опубликовали списки сотрудников авиабазы Энгельс-2. Среди них непосредственно участвующие в бомбардировках городов Украины: полковники, начальники штаба, летчики, механики на самолетах Ту-160.

Кто наносит удары по Украине

По оценкам экспертов, у России есть 16 Ту-160, которые по состоянию на 2021 год были расположены на единственной своей базе в РФ - "Энгельс-2". После того, как аэродром подвергся нескольким атакам беспилотников, россияне передислоцировали самолеты на другую базу.

OSINT-эксперты агентства Molfar отмечают, что пилоты Ту-160 запустили более 300 ракет по Украине с декабря 2022 года. Чаще они применяют ракеты Х-101 и Х-555.

Одним из самых массированных обстрелов стал обстрел 16 декабря 2022 года, когда россияне выпустили 74 ракеты, повредив девять объектов инфраструктуры. В то время без электроэнергии осталось 1600 населенных пунктов.

Аналитикам Molfar удалось идентифицировать 73 сотрудника авиабазы "Энгельс-2". Они опубликовали их адреса, телефоны, электронные ящики, ссылки на соцсети.

Среди военных, привлеченных к ударам по Украине:

  • Симоненко Александр – командир полка, полковник. В начале полномасштабного вторжения России в Украину он участвовал в военных действиях. Руководитель по командирским тренировкам полетов на Ту-95МС.

  • Батраков Александр – начальник штаба. Ветеран боевых действий на Северном Кавказе. С 1989 по 1994 год учился в Энгельском высшем зенитно-ракетно-командном училище противовоздушной обороны.

  • Капша Трофим – полковник. Является временно исполняющим обязанности командира соединения и в.и.о. начальника авиабазы в Энгельсе.

  • Печачев Алексей - пилот Ту-95мс "Изборск". Родился в Мелитополе, Запорожской области, Украине. Получил российское гражданство. В 2022 году Алексей являлся начальником эскадрильи 22-го батальона, подписанный как участник боевых действий.

  • Стегачев Олег - пилот Ту-95МС "Воркута". Участвовал в операциях российских войск в Сирии.

  • Дорофеев Иван - пилот Ту-95мс "Мурманск". Есть в списке на сайте Миротворец как участник вторжения России в Украину в 2022 году.

  • Манягин Александр – командир эскадрильи Ту-95мс. Согласно сливу информации от ГУР планировалось перемещение его экипажа в Беларусь для нанесения ударов по территории Украины. Значится в базе Миротворца как участник вторжения России в Украину в 2022 году.

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