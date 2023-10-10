Бомбят гражданскую инфраструктуру. Расследователи идентифицировали пилотов авиабазы "Энгельс-2"

Аналитики агентства Molfar опубликовали списки сотрудников авиабазы Энгельс-2. Среди них непосредственно участвующие в бомбардировках городов Украины: полковники, начальники штаба, летчики, механики на самолетах Ту-160.

Кто наносит удары по Украине

По оценкам экспертов, у России есть 16 Ту-160, которые по состоянию на 2021 год были расположены на единственной своей базе в РФ - "Энгельс-2". После того, как аэродром подвергся нескольким атакам беспилотников, россияне передислоцировали самолеты на другую базу.

OSINT-эксперты агентства Molfar отмечают, что пилоты Ту-160 запустили более 300 ракет по Украине с декабря 2022 года. Чаще они применяют ракеты Х-101 и Х-555.

Одним из самых массированных обстрелов стал обстрел 16 декабря 2022 года, когда россияне выпустили 74 ракеты, повредив девять объектов инфраструктуры. В то время без электроэнергии осталось 1600 населенных пунктов.

1/2 @molfar_agency has identified military personnel of one of the largest airbases in russia, "Engels-2."



From there, Tu-95 takes off to shell Ukrainian cities and kill people.



We publish the personal data of 75 colonels, commanders, and pilots, responsible for missile terror pic.twitter.com/y5hzmibZI1 — Molfar (@molfar_agency) October 10, 2023

Аналитикам Molfar удалось идентифицировать 73 сотрудника авиабазы "Энгельс-2". Они опубликовали их адреса, телефоны, электронные ящики, ссылки на соцсети.

Среди военных, привлеченных к ударам по Украине: