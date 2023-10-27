Украинец в РФ массово пытался отравить российских пилотов

Российские СМИ пишут о задержании 33-летнего гражданина Украины Егора Семенова, который хотел отравить тортом и виски российских пилотов.

Что известно о Егоре Семенове

Согласно данным местных СМИ, в Ставрополе задержали курьера, который якобы привез отравленные торт и виски на юбилей выпускников Армавирского военного авиационного училища.

После этого он планировал улететь в Москву.

Как удалось узнать, речь идет о 33-летнем Егоре Семенове, который в течение последних нескольких лет проживает и работает в Химках электромонтажником.

Кроме того, указано, что задержанный является гражданином Украины и родился во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье.

Последние 6 лет он женат на россиянке и воспитывает с ней пятилетнего ребенка.

На днях Семенов сказал жене, что уехал в Ставрополь в командировку. На обратном пути его задержали при вылете в Шереметьево… Украинец задержан по статье мелкое хулиганство на 15 суток. Поделиться

Попытка отравления российских пилотов: что известно

Несколько дней назад представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов распространил информацию о том, что якобы житель Мелитополя пытался отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища.

Что важно понимать, они устроили застолье по случаю 20-летия выпуска.

Торт и ящик виски доставили на 20-летнюю годовщину выпуска из училища. Выпускники — в основном действующие летчики на серьезных должностях и при высоких званиях. Кто его заказал, сначала было неизвестно, торт успели разрезать, но не попробовали, — рассказывает оккупант. Поделиться

По его словам, задержанный курьер якобы "агент ГУР" и он сам признался в том, что продукты были отравлены.