Украинец в РФ массово пытался отравить российских пилотов

Российские СМИ пишут о задержании 33-летнего гражданина Украины Егора Семенова, который хотел отравить тортом и виски российских пилотов.
Что известно о Егоре Семенове
Согласно данным местных СМИ, в Ставрополе задержали курьера, который якобы привез отравленные торт и виски на юбилей выпускников Армавирского военного авиационного училища.
После этого он планировал улететь в Москву.
Как удалось узнать, речь идет о 33-летнем Егоре Семенове, который в течение последних нескольких лет проживает и работает в Химках электромонтажником.
Кроме того, указано, что задержанный является гражданином Украины и родился во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье.
Последние 6 лет он женат на россиянке и воспитывает с ней пятилетнего ребенка.
Попытка отравления российских пилотов: что известно
Несколько дней назад представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов распространил информацию о том, что якобы житель Мелитополя пытался отравить выпускников Армавирского военного авиационного училища.
Что важно понимать, они устроили застолье по случаю 20-летия выпуска.
По его словам, задержанный курьер якобы "агент ГУР" и он сам признался в том, что продукты были отравлены.
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