Понад 30 дронів. У Шойгу поскаржилися на масовану атаку на Крим

Російські загарбники поскаржилися на нібито атаку дронів на Криму. Росіяни стверджують, що "збили" аж 32 безпілотники.

Нова атака дронів у Криму

Окупанти заявили, що нібито з 20:30 до 22:30 15 грудня відбили "атаку" безпілотників на Криму. Як стверджують росіяни, було збито 26 дронів. Вони традиційно звинуватили Україну.

Пізніше того ж дня росіяни заявили, що збили у Криму нібито ще 6 дронів.

Додамо, що у Криму 15 грудня повідомляли про вибухи у різних районах. Окупаційна влада прозвітувала про роботу ППО в Севастополі та Сімферопольському районі. Крім того, повідомлялося про роботу ППО у районі Генічеська.

Представник окупаційної "влади" регіону на Херсонщині, так званий "губернатор" Володимир Сальдо стверджував, що місто під сильним обстрілом.

Також він розповідав про нібито збиті ракети.

Що відомо про атаки по Криму

Нагадаємо, що вночі 30 жовтня Сили оборони ракетами уразили ракетно-зенітний полк ППО РФ поблизу села Оленівка в Криму.

За даними окупантів, 17 військовослужбовців поранено. Також пошкоджено 5 автомобілів, один із них не підлягає відновленню.

1 листопада так званий "губернатор" окупаційної влади Росії у Севастополі Михайло Развожаєв заявив про використання терористами димової завіси в районі Севастопольської бухти.

Згодом він повідомив, що військові нібито ведуть роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних цілей у різних зонах всього півострова.

Пізніше місцеві пабліки стверджували про рух ракет зі сторони Генічеського району через Арабатську стрілку в бік Криму. Зокрема стало відомо й про використання нібито димової завіси над Кримським мостом.

Під час атаки були вражені щонайменше два захоплені терористами курортних заклади на Арабатській стрілці.

А 4 листопада в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Залив" у Криму.

21 листопада, в тимчасово окупованому Севастополі Криму пролунала серія вибухів.

Очевидці заявили про перший вибух в центральній частині міста близько о 12:15. Після цього пролунав ще один. Попри те, що в місті не було оголошено про повітряну тривогу, пізніше, як писав "Кримський вітер" пролунало знову щонайменше п'ять вибухів.