ВСУ уничтожили более тысячи российских солдат, 14 танков и 20 артсистем — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более тысячи российских солдат, 14 танков и 20 артсистем — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 350 270 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • личного состава – около 350 270 (+1 080) человек,

  • танков − 5 828 (+14) ед,

  • боевых бронированных машин – 10 825 (+31) ед,

  • артиллерийских систем – 8 226 (+20) ед,

  • РСЗО − 932 (+4) ед,

  • средств ПВО − 611 (+0) ед,

  • самолетов − 324 (+0) ед,

  • вертолетов − 324 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 342 (+26) ед,

  • крылатых ракет − 1 613 (+1) ед,

  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 919 (+48) ед,

  • специальной техники − 1 208 (+5) ед

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 16 атак врага в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки, где противник пытался прорвать оборону.

На Лиманском направлении защитники отбили 13 атак кафиров вблизи Белогоровки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили 7 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Украинские воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отразили 14 атак в районах Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 22 атаки возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где защитники отбили 10 атак.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 6 атак противника западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

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