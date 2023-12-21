Воздушные силы ВСУ сбили ночью 34 российских дрона Shahed

В ночь на 21 декабря несколько регионов Украины атаковали российские дроны. Из 35 беспилотников Shahed, выпущенных армией РФ, воздушные силы ВСУ уничтожили 34.
ВС показали эффективный результат: 34 из 35 дронов сбито
В ночь на 21 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed по трем направлениям: Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск, Курск – РФ.
Всего зафиксированы пуски 35 Shahed-136/131, атаковавшие волнами в разное время, в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.
К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
В каких областях Украины работала ПВО
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.
Воздушные Силы сообщили об атаке нескольких групп "шахедов" в 20:29. Тогда ударные БПЛА двигались в направлении Херсонской области на Кривой Рог.
Через несколько минут стало известно, что "шахеды" входят в воздушное пространство Сумской области с севера.
После 21:00 "шахеды" начали фиксировать в Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Николаевской и новых группах на Херсонщине и Сумщине.
По состоянию на 23:30 известно о "шахедах" в районе Белой Церкви Киевской области, движении БПЛА в Запорожской и Днепропетровской областях, а также о беспилотниках Винницкой области, двигающихся в сторону Староконстантинова (Хмельницкая область).
В 00:59 в ПС ВСУ сообщили о группе ударных вражеских БПЛА в Херсонской и Николаевской областях.
В 03:26 раздался отбой воздушной тревоги во всех областях.
Около 22:00 в Сумской ОВА сообщили, что ПВО уже сбила 2 "шахеда" над регионом. Противовоздушная оборона также сработала на Днепропетровщине. Сбиты 2 вражеских беспилотника в Криворожском и Днепровском районах.
Около полуночи стало известно о работе ПВО в Киевской области.
Обломки "шахеда" упали на жилой дом в Полтавской области
На юге Украины под атакой вражеских дрон была Николаевщина.
Отмечается, что там возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.
Силами противовоздушной обороны юг Украины уничтожено 19 дронов-камикадзе:
13 в Николаевской области
3 в Херсонской области
2 в Винницкой области
1 в Днепропетровской области.
Попаданий не допущено.
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