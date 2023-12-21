Воздушные силы ВСУ сбили ночью 34 российских дрона Shahed

В ночь на 21 декабря несколько регионов Украины атаковали российские дроны. Из 35 беспилотников Shahed, выпущенных армией РФ, воздушные силы ВСУ уничтожили 34.

ВС показали эффективный результат: 34 из 35 дронов сбито

В ночь на 21 декабря 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа Shahed по трем направлениям: Чауда – оккупированный Крым, Приморско-Ахтарск, Курск – РФ.

Всего зафиксированы пуски 35 Shahed-136/131, атаковавшие волнами в разное время, в период с 20:00 20 декабря по 03:30 21 декабря.

К отражению воздушного нападения привлечены тактическая авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Этой ночью в разных направлениях защитникам неба удалось сбить 34 из 35 выпущенных ударных БпЛА противника, – говорится в сообщении. Поделиться

В каких областях Украины работала ПВО

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Винницкой, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской, Хмельницкой, Сумской, Полтавской, Черниговской и Кировоградской областях.

Воздушные Силы сообщили об атаке нескольких групп "шахедов" в 20:29. Тогда ударные БПЛА двигались в направлении Херсонской области на Кривой Рог.

Через несколько минут стало известно, что "шахеды" входят в воздушное пространство Сумской области с севера.

После 21:00 "шахеды" начали фиксировать в Кировоградской, Полтавской, Черниговской, Николаевской и новых группах на Херсонщине и Сумщине.

По состоянию на 23:30 известно о "шахедах" в районе Белой Церкви Киевской области, движении БПЛА в Запорожской и Днепропетровской областях, а также о беспилотниках Винницкой области, двигающихся в сторону Староконстантинова (Хмельницкая область).

В 00:59 в ПС ВСУ сообщили о группе ударных вражеских БПЛА в Херсонской и Николаевской областях.

В 03:26 раздался отбой воздушной тревоги во всех областях.

Около 22:00 в Сумской ОВА сообщили, что ПВО уже сбила 2 "шахеда" над регионом. Противовоздушная оборона также сработала на Днепропетровщине. Сбиты 2 вражеских беспилотника в Криворожском и Днепровском районах.

Около полуночи стало известно о работе ПВО в Киевской области.

Обломки "шахеда" упали на жилой дом в Полтавской области

Во время воздушной тревоги обломки, по всей вероятности, вражеского БПЛА упали на жилой дом в Миргородском районе. По предварительной информации, никто не пострадал. Уже утром будет работать профильная комиссия, которая зафиксирует разрушение. Владельцы дома получают денежную помощь, говорится в заявлении Полтавской ОВА. Поделиться

На юге Украины под атакой вражеских дрон была Николаевщина.

Обломками сбитого БПЛА в Николаевском районе повреждено складское здание агропредприятия, – говорится в сообщении Сил обороны юга. Поделиться

Отмечается, что там возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. Люди не пострадали.

Силами противовоздушной обороны юг Украины уничтожено 19 дронов-камикадзе:

13 в Николаевской области

3 в Херсонской области

2 в Винницкой области

1 в Днепропетровской области.

Попаданий не допущено.