Воздушные силы раскрыли результаты ночной работы ПВО

В ночь на 18 декабря российские войска атаковали Украину 5 ударными дронами Shahed. Все из них сбила противовоздушная оборона.
Атака дронов 18 декабря
В Воздушных силах отметили, что россияне запустили беспилотники из района Приморско-Ахтарск в РФ.
Все беспилотники сбиты мобильными огневыми группами Воздушных Сил и Сил обороны Украины в пределах Николаевской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.
ВСУ в течение недели уничтожили более 100 ударных дронов
С 11 по 16 декабря силы ПВО уничтожили 104 дрона-камикадзе типа Shahed из 112. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский.
В ночь на 17 декабря РФ выпустила по Украине крылатую ракету «Искандер-К», управляемую авиационную ракету Х-59 (районы пусков – Крым и оккупированная Херсонщина).
Кроме того, также произошла атака 20 ударных беспилотников типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск – РФ и Чауда – Крым.
Силы ПВО уничтожили 20 «шахедов» и одну управляемую авиационную ракету Х-59. Крылатая ракета «Искандер-К» – не достигла своей цели.
Против 16 декабря силы противовоздушной обороны уничтожили 30 из 31 ударного беспилотника.
Войска РФ запускали дроны по трем направлениям: Приморско-Ахтарск, Сеща и Курск. Их сбили в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.
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