Повітряні сили розкрили результати нічної роботи ППО

У ніч на 18 грудня російські війська атакували Україну 5 ударними дронами Shahed. Усі з них збила протиповітряна оборона.

Атака дронів 18 грудня

У Повітряних силах зазначили, що росіяни запустили безпілотники з району Приморсько-Ахтарськ у РФ.

Усі безпілотники збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької та Хмельницької областей.

ЗСУ протягом тижня знищили більше 100 ударних дронів

З 11 до 16 грудня сили ППО знищили 104 дрони-камікадзе типу Shahed зі 112. Про це розповів президент Володимир Зеленський.

У ніч проти 17 грудня РФ випустила по Україні крилату ракету «Іскандер-К», керовану авіаційну ракету Х-59 (райони пусків – Крим та окупована Херсонщина).

Окрім того, також відбулася атака 20 ударних безпілотників типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ – РФ та Чауда – Крим.

Сили ППО знищили 20 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.

Проти 16 грудня сили протиповітряної оборони знищили 30 із 31 ударного безпілотника.

Війська РФ запускали дрони з трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Сеща та Курськ. Їх збили в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.