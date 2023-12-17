Сили ППО знищили майже всі ворожі цілі під час нової атаки РФ

Уночі 17 грудня армія Російської Федерації знову атакувала територію нашої країни ракетами та ударними безпілотниками.
Що відомо про результати роботи ППО 17 грудня
Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, солдати РФ випустили по Україні крилату ракету «Іскандер-К», керовану авіаційну ракету Х-59 (райони пусків – Крим та окупована Херсонщина).
Окрім того, також відбулася атака 20 ударних безпілотників типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ – РФ та Чауда – Крим.
Згідно з останніми даними, ворожі повітряні цілі вдалося знищити у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.
В Одеській області в результаті атаки дронів загинув чоловік
Як повідомляють Сили оборони Півдня, у ніч на 17 грудня під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі і вибухнув.
Окрім того, наголошується, що вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи.
Також спалахнула масштабна пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.
В результаті падіння дрона загинув один чоловік.
Наслідки атаки російських безпілотників у різних регіонах України досі з’ясовуються.
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