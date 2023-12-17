Сили ППО знищили майже всі ворожі цілі під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили майже всі ворожі цілі під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
ракета

Уночі 17 грудня армія Російської Федерації знову атакувала територію нашої країни ракетами та ударними безпілотниками.

Що відомо про результати роботи ППО 17 грудня

Згідно з даними Повітряних сил ЗСУ, солдати РФ випустили по Україні крилату ракету «Іскандер-К», керовану авіаційну ракету Х-59 (райони пусків – Крим та окупована Херсонщина).

Окрім того, також відбулася атака 20 ударних безпілотників типу «Shahed» з районів Приморсько-Ахтарськ – РФ та Чауда – Крим.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. В результаті бойової роботи збито 20 «шахедів» та одну керовану авіаційну ракету Х-59. Крилата ракета «Іскандер-К» – не досягла своєї цілі.

Згідно з останніми даними, ворожі повітряні цілі вдалося знищити у межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.

Тримаймо небо! Разом – до перемоги! - наголошують представники Повітряних сил ЗСУ.

В Одеській області в результаті атаки дронів загинув чоловік

Як повідомляють Сили оборони Півдня, у ніч на 17 грудня під час бойової роботи один з обстріляних дронів впав на приватний житловий будинок в Одеському районі і вибухнув.

Окрім того, наголошується, що вибуховою хвилею пошкоджено будинки навколо, ангар з майном приватної спортивної установи.

Також спалахнула масштабна пожежа, яку вогнеборці оперативно ліквідували.

В результаті падіння дрона загинув один чоловік.

Наслідки атаки російських безпілотників у різних регіонах України досі з’ясовуються.

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