Силы ПВО уничтожили почти все вражеские цели во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО уничтожили почти все вражеские цели во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
ракета
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Ночью 17 декабря армия Российской Федерации снова атаковала территорию нашей страны ракетами и ударными беспилотниками.

Что известно о результатах работы ПВО 17 декабря

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, солдаты РФ выпустили по Украине крылатую ракету «Искандер-К», управляемую авиационную ракету Х-59 (районы пусков – Крым и оккупированная Херсонщина).

Кроме того, также была атака 20 ударных беспилотников типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск – РФ и Чауда – Крым.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины. В результате боевой работы сбиты 20 «шахедов» и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Крылатая ракета «Искандер-К» – не достигла своей цели.

Согласно последним данным, вражеские воздушные цели удалось уничтожить в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Держим небо! Итого – к победе! - подчеркивают представители Воздушных сил ВСУ.

В Одесской области в результате атаки дронов погиб мужчина

Как сообщают Силы обороны Юга, в ночь на 17 декабря во время боевой работы один из обстрелянных дронов упал на частный жилой дом в Одесском районе и взорвался.

Кроме того, указано, что взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения.

Также вспыхнул масштабный пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

В результате падения дрона погиб один человек.

Последствия атаки российских беспилотников в разных регионах Украины все еще выясняются.

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