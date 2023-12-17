Силы ПВО уничтожили почти все вражеские цели во время новой атаки РФ

Ночью 17 декабря армия Российской Федерации снова атаковала территорию нашей страны ракетами и ударными беспилотниками.
Что известно о результатах работы ПВО 17 декабря
Согласно данным Воздушных сил ВСУ, солдаты РФ выпустили по Украине крылатую ракету «Искандер-К», управляемую авиационную ракету Х-59 (районы пусков – Крым и оккупированная Херсонщина).
Кроме того, также была атака 20 ударных беспилотников типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск – РФ и Чауда – Крым.
Согласно последним данным, вражеские воздушные цели удалось уничтожить в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.
В Одесской области в результате атаки дронов погиб мужчина
Как сообщают Силы обороны Юга, в ночь на 17 декабря во время боевой работы один из обстрелянных дронов упал на частный жилой дом в Одесском районе и взорвался.
Кроме того, указано, что взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения.
Также вспыхнул масштабный пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.
В результате падения дрона погиб один человек.
Последствия атаки российских беспилотников в разных регионах Украины все еще выясняются.
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