Силы ПВО уничтожили почти все вражеские цели во время новой атаки РФ

Ночью 17 декабря армия Российской Федерации снова атаковала территорию нашей страны ракетами и ударными беспилотниками.

Что известно о результатах работы ПВО 17 декабря

Согласно данным Воздушных сил ВСУ, солдаты РФ выпустили по Украине крылатую ракету «Искандер-К», управляемую авиационную ракету Х-59 (районы пусков – Крым и оккупированная Херсонщина).

Кроме того, также была атака 20 ударных беспилотников типа Shahed из районов Приморско-Ахтарск – РФ и Чауда – Крым.

К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины. В результате боевой работы сбиты 20 «шахедов» и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Крылатая ракета «Искандер-К» – не достигла своей цели. Поделиться

Согласно последним данным, вражеские воздушные цели удалось уничтожить в пределах Одесской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.

Держим небо! Итого – к победе! - подчеркивают представители Воздушных сил ВСУ. Поделиться

В Одесской области в результате атаки дронов погиб мужчина

Как сообщают Силы обороны Юга, в ночь на 17 декабря во время боевой работы один из обстрелянных дронов упал на частный жилой дом в Одесском районе и взорвался.

Кроме того, указано, что взрывной волной повреждены дома вокруг, ангар с имуществом частного спортивного учреждения.

Также вспыхнул масштабный пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

В результате падения дрона погиб один человек.

Последствия атаки российских беспилотников в разных регионах Украины все еще выясняются.