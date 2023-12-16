Ночная атака РФ по Украине. Силы ПВО сбили 30 вражеских "шахедов"

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили 30 из 31 дрона-камикадзе типа "Шахед", которыми россияне пытались атаковать Украину ночью 16 декабря.
Воздушные силы озвучили результаты своей работы
По данным военных, оккупанты атаковали ударными беспилотниками типа «Shahed» с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск-РФ.
Всего в ударе был применен 31 ударный БпЛА "Shahed-136/131", которые оккупанты направили в разные регионы Украины.
К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил обороны Украины.
В результате боевой работы уничтожены 30 «шахедов» в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.
Ночная атака 16 декабря
Российские войска вчера поздно вечером, 15 декабря, запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников по северному и южному направлениям.
Взрывы были слышны в Киеве и области. В КМВА и Киевской ОВО сообщали о работе сил противовоздушной обороны как в самой столице, так и в регионе.
Также в Воздушных силах ВСУ предупреждали о запуске баллистической цели по Киеву, но после проверки она оказалась фальшцеллю.
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