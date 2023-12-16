Ночная атака РФ по Украине. Силы ПВО сбили 30 вражеских "шахедов"

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, оккупанты атаковали ударными беспилотниками типа «Shahed» с трех направлений – Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск-РФ.

Всего в ударе был применен 31 ударный БпЛА "Shahed-136/131", которые оккупанты направили в разные регионы Украины.

К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожены 30 «шахедов» в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

Ночная атака 16 декабря

Российские войска вчера поздно вечером, 15 декабря, запустили по территории Украины несколько групп ударных беспилотников по северному и южному направлениям.

Взрывы были слышны в Киеве и области. В КМВА и Киевской ОВО сообщали о работе сил противовоздушной обороны как в самой столице, так и в регионе.

Также в Воздушных силах ВСУ предупреждали о запуске баллистической цели по Киеву, но после проверки она оказалась фальшцеллю.