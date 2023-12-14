ПВО сбила над Киевом аэробалистическую ракету

Ракетная атака РФ на Киев 14 декабря: последние подробности

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, силы ПВО в Киеве сбили одну ракету преступной армии РФ "Кинжал".

Игнат добавил, что звуки взрывов, которые слышали жители столицы, были результатом работы ПВО.

Сегодня были и ложные цели, которые называют "фальшь", и реальные применения аэробалистических ракет Х-47М "Кинжал", - отметил представитель ПС ВСУ. Поделиться

Около 15:45 в Киеве прозвучали взрывы. Впоследствии в ОВА сообщили, что обошлось без попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падение обломков от сбитых целей тоже не зафиксировано.

Что известно о последствиях атак армии РФ в других регионах

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вечером украинская противовоздушная оборона сбила ракету.

Подтверждено. Взрыв, который слышали жители Днепровского района под вечер, – это успешная работа наших сильных защитников неба. Защитники из ПВК "Восток" сбили вражескую ракету, – отметил руководитель Днепропетровской ОВА. Поделиться

Между тем, по информации руководителя Херсонской МВА Романа Марочко, военные преступники из армии нанесли удар по центральной части Херсона.

Отмечается, что в результате вражеской атаки погиб 57-летний мужчина.