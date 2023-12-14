ПВО сбила над Киевом аэробалистическую ракету

14 декабря армия Российской Федерации выпустила по Киеву аэробалистическую ракету «Кинжал» — ее удалось сбить силам ПВО.
Ракетная атака РФ на Киев 14 декабря: последние подробности
По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, силы ПВО в Киеве сбили одну ракету преступной армии РФ "Кинжал".
Игнат добавил, что звуки взрывов, которые слышали жители столицы, были результатом работы ПВО.
Около 15:45 в Киеве прозвучали взрывы. Впоследствии в ОВА сообщили, что обошлось без попаданий в объекты гражданской инфраструктуры, падение обломков от сбитых целей тоже не зафиксировано.
Что известно о последствиях атак армии РФ в других регионах
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что вечером украинская противовоздушная оборона сбила ракету.
Между тем, по информации руководителя Херсонской МВА Романа Марочко, военные преступники из армии нанесли удар по центральной части Херсона.
Отмечается, что в результате вражеской атаки погиб 57-летний мужчина.
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