Войска РФ запустили ракеты в район Староконстантинова в Хмельницкой области — ВС

14 декабря в Украине вторично за день раздается воздушная тревога. Воздушные силы зафиксировали пуск ракет в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.
Ракетная опасность в Украине
Суспільне передает, что в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. По данным мониторинговых каналов, предварительно цель прекратила свое существование.
Напомним, что в Украине уже второй раз за день раздается масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка, который может нести ракеты "Кинжал".
Сколько ракет имеет Россия
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в начале декабря озвучил предположение, что россиянам удалось накопить до 900 высокоточных ракет.
Также известно, что в 2023 году армия РФ имеет вдвое меньше ракет, чем в прошлом. По этой причине РФ не запускает их массированно, а продолжает копить.
По данным представителя ГУР Вадима Скибицкого, РФ на начало ноября могла накопить около 870 ракет с дальностью полета 350 км и более. Среди них ориентировочно 80 ракет Х-47 "Кинжал".
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