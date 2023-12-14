Войска РФ запустили ракеты в район Староконстантинова в Хмельницкой области — ВС
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ запустили ракеты в район Староконстантинова в Хмельницкой области — ВС

Воздушные Силы ВСУ
МиГ-31К ПКС РФ
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14 декабря в Украине вторично за день раздается воздушная тревога. Воздушные силы зафиксировали пуск ракет в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области.

Ракетная опасность в Украине

Суспільне передает, что в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов. По данным мониторинговых каналов, предварительно цель прекратила свое существование.

Напомним, что в Украине уже второй раз за день раздается масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К ПКС РФ с аэродрома Саваслейка, который может нести ракеты "Кинжал".

Сколько ракет имеет Россия

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат в начале декабря озвучил предположение, что россиянам удалось накопить до 900 высокоточных ракет.

Также известно, что в 2023 году армия РФ имеет вдвое меньше ракет, чем в прошлом. По этой причине РФ не запускает их массированно, а продолжает копить.

Поверьте, было бы у них достаточно ракет – они били бы каждый день, пока не довели бы нас до блекаута, – объясняет Юрий Игнат.

По данным представителя ГУР Вадима Скибицкого, РФ на начало ноября могла накопить около 870 ракет с дальностью полета 350 км и более. Среди них ориентировочно 80 ракет Х-47 "Кинжал".

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