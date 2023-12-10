Почему РФ возобновила ракетные удары с Ту-95 — объяснение разведки Британии

По убеждению британских разведчиков, Россия начала свою более согласованную кампанию воздушных ударов, поскольку хочет уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины.
Минобороны Британии предупреждает о планах РФ касательно Украины
Британские разведчики обращают внимание на то, что ночью 7 декабря 2023 года российские ВВС впервые за последние три месяца нанесли мощную волну ударов по Киеву и центральной Украине с использованием своего парка тяжелых бомбардировщиков.
Что важно понимать, эти самолеты, по всей вероятности, Ту-95, запустили не менее 16 крылатых ракет воздушного базирования из своей типичной операционной зоны над Каспийским морем.
Согласно данным Минобороны Британии, ракетами, вероятнее всего, являлись AS-23a KODIAK (натовское обозначение для ракет Х-101, Х-102).
Также разведчики озвучили предположение, что страна-агрессорка почти наверняка накапливала эти ракеты для использования в зимней кампании.
Как уже упоминалось ранее, большинство этих ракет успешно уничтожило в небе украинская ПВО.
Минобороны Британии обращает внимание на то, что, несмотря на гибель одного гражданского, повреждения в результате атаки были незначительными.
Россия будет пытаться истощить украинскую ПВО
Нельзя также проигнорировать тот факт, что во время обстрела Киева 8 декабря страна-агрессорка использовала ракеты-приманки для запутывания и истощения противовоздушной обороны Украины.
Однако план Москвы снова провалился.
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