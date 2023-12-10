Чому РФ відновила ракетні удари з Ту-95 — пояснення розвідки Британії

На переконання британських розвідників, Росія розпочала свою більш узгоджену кампанію повітряних ударів, оскільки має на меті знищити енергетичну інфраструктуру України.

Міноборони Британії попереджає про плани РФ щодо України

Британські розвідники звертають увагу на те, що уночі 7 грудня 2023 року російські ВПС вперше протягом останніх трьох місяців завдали потужної хвилі ударів по Києву та центральній Україні з використанням свого парку важких бомбардувальників.

Що важливо розуміти, що ці літаки, цілком ймовірно, Ту-95, запустили не менше 16 крилатих ракет повітряного базування зі своєї типової операційної зони над Каспійським морем.

Згідно з даними Міноборони Британії, ракетами, найімовірніше, були AS-23a KODIAK (натівське позначення для ракет Х-101, Х-102).

Також розвідники озвучили припущення, що країна-агресорка майже напевно накопичувала ці ракети для використання у зимовій кампанії.

Ймовірно, це було початком більш скоординованої кампанії Росії, спрямованої на руйнування енергетичної інфраструктури України, – йдеться в звіті. Поширити

Як уже згадувалося раніше, більшість цих ракет успішно знищила в небі українська ППО.

Міноборони Британії звертає увагу на те, що, попри загибель одного цивільного, пошкодження в результаті атаки були незначними.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 December 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/xLJ3a5mfeN — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 10, 2023

Росія буде намагатися виснажити українську ППО

Не можна також проігнорувати той факт, що під час обстрілу Києва 8 грудня країна-агресорка використовувала ракети-приманки для заплутування і виснаження протиповітряної оборони України.

Проте план Москви знову провалився.