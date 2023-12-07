Болгарія надасть Україні ПЗРК та зенітні ракети — прийнято рішення
Категорія
Світ
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Болгарія надасть Україні ПЗРК та зенітні ракети — прийнято рішення

Парламент Болгарії
Джерело:  БТА

Рішення підтримали 11 членів парламентського комітету, один утримався, четверо від проросійських партій "Відродження" та Болгарської соціалістичної партії проголосували проти.

Болгарія допоможе Україні

Комітет із питань оборони парламенту Болгарії на засіданні в четвер підтримав надання Україні переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) і зенітних ракет різних типів

Про це пише БТА.

Рішення підтримали 11 членів парламентського комітету, один утримався, четверо від проросійських партій "Відродження" та Болгарської соціалістичної партії проголосували проти.

Пропозиція є частиною проєкту рішення про надання додаткової військової допомоги Україні, яку 7 грудня представили партії урядової коаліції Болгарії – ГЕРБ-СДС, "Продовжуємо зміни-Демократична Болгарія" та "Рух за права і свободи".

У ньому йдеться про визначення Болгарією надлишкової кількості озброєння і техніки, необхідної для укомплектування формувань воєнного часу, і підготовку пропозиції про надання цього озброєння й техніки Україні.

Також мають відбутися переговори з урядами країн-членів НАТО щодо розгортання зенітних та протикорабельних ракетних комплексів Альянсу для посилення обороноздатності Болгарії.

Окрім того, пропонується розглянути можливість долучення Болгарії до коаліції країн з підготовки українських льотчиків на винищувачах F-16 і дозволу здійснювати військову підготовку до 160 українських військових на рік на ротаційній основі.

Чому Болгарія ветувала надання Україні 100 БТР

4 грудня Президент Болгарії Радєв наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетранспортерів, мотивуючи це тим, що "депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі".

Як повідомляється, президент Болгарії Румен Радєв повернув на нове обговорення в парламенті закон про ратифікацію угоди, згідно з якою Болгарія безкоштовно надає Україні бронетехніку.

У мотивах вето зазначалося, що народні обранці недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами постачання, що унеможливлює об’єктивну оцінку необхідності у наданому обладнанні.

Радєв наголосив, що надана Україні броньована транспортна техніка підвищеної прохідності може бути використана саме для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій, у тому числі у важкодоступних районах.

Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я та життя болгарських громадян мають бути пріоритетом, – сказав президент Болгарії.

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