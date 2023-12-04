Президент Болгарії ветував угоду про постачання бронетехніки Україні

Президент Болгарії Радєв наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетранспортерів, мотивуючи це тим, що "депутати не були достатньою мірою ознайомлені з конкретними умовами передачі".

Чому Болгарія ветувала надання Україні 100 БТР

Як повідомляється, президент Болгарії Румен Радєв повернув на нове обговорення в парламенті закон про ратифікацію угоди, згідно з якою Болгарія безкоштовно надає Україні бронетехніку.

У мотивах вето зазначалося, що народні обранці недостатньо ознайомлені з конкретними параметрами постачання, що унеможливлює об’єктивну оцінку необхідності у наданому обладнанні.

Радєв наголосив, що надана Україні броньована транспортна техніка підвищеної прохідності може бути використана саме для охорони болгарського кордону та надання допомоги населенню у разі катастроф і аварій, у тому числі у важкодоступних районах.

Я керуюся переконанням, що безпека, здоров'я та життя болгарських громадян мають бути пріоритетом, - сказав президент Болгарії. Поширити

Що цьому передувало

22 листопада Національні збори Болгарії ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

Угода була укладена ще в липні цього року, в серпні її підписали у Софії, а 13 листопада – в Україні. Оскільки вона стосується військово-технічного співробітництва, її повинен був додатково ратифікувати парламент Болгарії.

Як повідомлялось раніше, БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років. Це перший випадок, коли болгарська сторона передала б броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.