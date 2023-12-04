Президент Болгарии ветировал соглашение о поставках бронетехники Украине

Президент Болгарии Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетранспортеров, мотивируя это тем, что депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи.

Почему Болгария ветировала предоставление Украине 100 БТР

Как сообщается, президент Болгарии Румен Радев вернул на новое обсуждение в парламенте закон о ратификации соглашения, согласно которому Болгария бесплатно предоставляет Украине бронетехнику.

В мотивах вето отмечалось, что народные избранники недостаточно ознакомлены с конкретными параметрами снабжения, что делает невозможным объективную оценку необходимости в предоставленном оборудовании.

Радев подчеркнул, что предоставленная Украине бронированная транспортная техника повышенной проходимости может быть использована именно для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах.

Я руководствуюсь убеждением, что безопасность, здоровье и жизнь болгарских граждан должны быть приоритетом, – сказал президент Болгарии. Поделиться

Что этому предшествовало

22 ноября Национальное собрание Болгарии ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, которое регламентирует передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.

Соглашение было заключено еще в июле этого года, в августе его подписали в Софии, а 13 ноября – в Украине. Поскольку оно касается военно-технического сотрудничества, его должен был дополнительно ратифицировать парламент Болгарии.

Как сообщалось ранее, БТР находились в составе Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов. Это первый случай, когда болгарская сторона передала бы бронированную технику Киеву, а не через посредников, как она делала до этого.