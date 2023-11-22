Впервые в истории. Болгария приняла долгожданное решение касательно Украины

22 ноября стало известно, что парламент Болгарии окончательно одобрил передачу Украине 100 БТР. Что важно понимать, это первый в истории случай, когда София передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала раньше.

Украина получит 100 БТР от Болгарии

Национальное собрание Болгарии на официальном уровне ратифицировало межправительственное соглашение между Софией и Киевом, регламентирующее передачу Украине 100 списанных бронетранспортеров болгарского Министерства внутренних дел.

Следует обратить внимание на то, что решение было ратифицировано болгарскими депутатами после продолжительных публичных дискуссий.

За него проголосовали 152 народных избранника из коалиционных партий – ГЕРБ-СДС, "Продолжаем изменения – Демократическая Болгария", а также "Движения за права и свободы" и партии "Есть такой народ".

Болгарский БТР (Фото: facebook.com)

Пытались заблокировать ратификацию социалисты и представители пророссийской партии "Возрождение", которые жаловались на то, что указанные 100 БТР сейчас очень нужны Болгарии.

Как эта техника нужна Украине, так она нужна и нам, - заявил представитель «Возрождения» Николай Дренчев, однако не объяснил, что имеет в виду. Поделиться

Христо Гаджев из ГЕРБ-СДС обратил внимание на то, что речь идет о технике, принадлежащей Министерству внутренних дел, а не Министерству обороны, и заверил, что это соглашение не касается техники Минобороны Болгарии.

Техника, которая есть у Министерства обороны, есть и ее никто не отдает, как и резервы, - заявил он. Поделиться

По его словам, легкие вездеходы гораздо более пригодны для охраны границы, чем тяжелая бронетехника, поскольку в непогоду она увязает в грязи.

Что известно о деталях соглашения между Украиной и Болгарией

Соглашение о поставках ВСУ 100 БТР от Болгарии было заключено еще в июле 2023 года.

Однако учитывая тот факт, что оно касается военно-технического сотрудничества, его должен был дополнительно ратифицировать парламент страны.

Что важно понимать, эти БТР принадлежали Министерства внутренних дел Болгарии с 1980-х годов.

Нельзя также проигнорировать тот факт, что это первый случай в истории, когда официальная София передает бронированную технику Киеву напрямую, а не через посредников, как она делала до этого.