Уперше в історії. Болгарія ухвалила довгоочікуване рішення щодо України

22 листопада стало відомо, що парламент Болгарії остаточно схвалив надання Україні 100 БТР. Що важливо розуміти, це перший в історії випадок, коли Софія передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила раніше.

Україна отримає 100 БТР від Болгарії

Національні збори Болгарії на офіційному рівні ратифікували міжурядову угоду між Софією та Києвом, яка регламентує передання Україні 100 списаних бронетранспортерів болгарського Міністерства внутрішніх справ.

Варто звернути увагу на те, що рішення було ратифіковане болгарськими депутатами після тривалих публічних дискусій.

За нього проголосували 152 народних обранців з коаліційних партій – ГЕРБ-СДС, "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія", а також "Руху за права і свободи" й партії "Є такий народ".

Болгарський БТР (Фото: facebook.com)

Намагалися заблокувати ратифікацію соціалісти й представники проросійської партії "Відродження", представники яких скаржилися на те, що вказані 100 БТР просто зараз дуже потрібні Болгарії.

Як ця техніка потрібна Україні, так вона потрібна і нам, — заявив представник “Відродження” Микола Дренчев, однак не пояснив, що має на увазі. Поширити

Христо Гаджев з ГЕРБ-СДС звернув увагу на те, що йдеться про техніку, яка належить Міністерству внутрішніх справ, а не Міністерству оборони, і запевнив, що ця угода не стосується техніки Міноборони Болгарії.

Техніка, яка є у Міністерства оборони, — є і її ніхто не приєднує, як і резерви, — заявив він. Поширити

За його словами, легкі всюдиходи набагато більше придатні для охорони кордону, аніж важка бронетехніка, оскільки в негоду вона грузне у багнюці.

Що відомо про деталі угоди між Україною та Болгарією

Угода про постачання ЗСУ 100 БТР від Болгарії була укладена ще в липні 2023 року.

Однак, враховуючи той факт, що вона стосується військово-технічного співробітництва, її повинен був додатково ратифікувати парламент країни.

Що важливо розуміти, вказані БТР перебували на складі Міністерства внутрішніх справ Болгарії з 1980-х років.

Не можна також проігнорувати той факт, це перший випадок в історії, коли офіційна Софія передає броньовану техніку Києву напряму, а не через посередників, як вона робила до цього.