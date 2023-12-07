Болгария предоставит Украине ПЗРК и зенитные ракеты — принято решение

Решение поддержали 11 членов парламентского комитета, один воздержался, четверо от пророссийских партий "Возрождение" и Болгарской социалистической партии проголосовали против.
Болгария поможет Украине
Комитет по обороне парламента Болгарии на заседании в четверг поддержал предоставление Украине переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) и зенитных ракет различных типов.
Об этом пишет БТА.
Решение поддержали 11 членов парламентского комитета, один воздержался, четверо от пророссийских партий "Возрождение" и Болгарской социалистической партии проголосовали против.
Предложение является частью проекта решения о предоставлении дополнительной военной помощи Украине, которую 7 декабря представили партии правительственной коалиции Болгарии – ГЕРБ-СДС, "Продолжаем изменения - Демократическая Болгария" и "Движение за права и свободы".
В нем говорится об определении Болгарией избыточного количества вооружения и техники, необходимого для укомплектования формирований военного времени, и подготовки предложения о предоставлении этого вооружения и техники Украине.
Также должны пройти переговоры с правительствами стран-членов НАТО по развертыванию зенитных и противокорабельных ракетных комплексов Альянса для усиления обороноспособности Болгарии.
Кроме того, предлагается рассмотреть возможность присоединения Болгарии к коалиции стран по подготовке украинских летчиков на истребителях F-16 и разрешению военной подготовки к 160 украинским военным в год на ротационной основе.
Почему Болгария ветировала предоставление Украине 100 БТР
4 декабря Президент Болгарии Радев наложил вето на бесплатное предоставление Украине бронетранспортеров, мотивируя это тем, что "депутаты не были в достаточной степени ознакомлены с конкретными условиями передачи".
Как сообщается, президент Болгарии Румен Радев вернул на новое обсуждение в парламенте закон о ратификации соглашения, согласно которому Болгария бесплатно предоставляет Украине бронетехнику.
В мотивах вето отмечалось, что народные избранники недостаточно ознакомлены с конкретными параметрами поставки, что делает невозможным объективную оценку необходимости в предоставленном оборудовании.
Радев подчеркнул, что предоставленная Украине бронированная транспортная техника повышенной проходимости может быть использована именно для охраны болгарской границы и оказания помощи населению в случае катастроф и аварий, в том числе в труднодоступных районах.
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