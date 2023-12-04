Британія таємно передала Україні новітні ракети — The Times

Згідно з даними видання The Times, Україна отримала від Великої Британії ракети Martlet.

Ракети Martlet для України. Як їх будуть використовувати

Згідно з даними журналістів, Лондон уже передав Києву новітні багатоцільові керовані ракети Martlet, які є вкрай ефективними у боротьбі з цілими групами ударних дронів, зокрема іранських "шахедів", якими Росія щоденно атакує територію нашої країни.

Однак варто зазначити, що поки офіційних підтверджень передачі Україні ракет Martlet немає.

Команда The Times звертає увагу на те, що Martlet — легка багатоцільова керована ракета, яку розробила компанія Thales Air Defense.

Вона перебуває на озброєнні у Великій Британії останні 2 роки. Дальність її польоту — до 8 кілометрів.

За словами журналістів, лише після прийняття на озброєння у Великій Британії ракета отримала назву Martlet.

Що також важливо розуміти, вона є частиною єдиного сімейства зброї, яке може використовуватися в різних режимах:

морський;

поверхня-поверхня;

повітряний запуск;

земля-повітря.

У квітні 2022 року стало відомо про те, що бійці ЗСУ вперше використати на фронті британські ПЗРК LMM Martlet для боротьби з російськими дронами типу "Орлан-10".

Що відомо про нові зразки озброєння і техніки української армії

Станом на сьогодні у Збройних сил України є близько 70 модифікацій дронів і понад 20 різних типів боєприпасів для них.

Окрім того, повідомляється, що 6 нових зразків РЕБ (зокрема, так звані окопні) нещодавно допустили до експлуатації.