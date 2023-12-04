Армія РФ атакувала дронами критичну інфраструктуру на Прикарпатті

4 грудня російські окупанти намагалися атакувати критичну інфраструктуру в Івано-Франківській області. Дрони вдалося збити, минулося без жертв і значних руйнувань.

Що відомо про атаку дронами

Як повідомила глава Івано-Франківської ОДА Світлана Оніщук, окупанти атакували Україну БпЛА.

На світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території Івано-Франківської області. Обійшлося без жертв та значних руйнувань.

За словами голови ОВА, наразі на місці падіння уламків працюють відповідні служби.

І надалі продовжуємо працювати над підсиленням наших вогневих точок, щоб не дати ворогу жодного шансу знищити нашу інфраструктуру та зруйнувати об'єкти життєзабезпечення області, − підсумувала Онищук. Поширити

Нічна атака 4 грудня

У ніч на 4 грудня російські загарбники атакували Україну 23 ударними БпЛА Shahed-136/131 з окупованого Криму та керованою авіаційною ракетою з повітряного простору ТОТ Херсонщини.

Сили ППО працювали у дев'яти областях країни.

Для відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

В результаті злагодженої бойової роботи знищено 18 ударних дронів і одну керовану авіаційну ракету Х-59. Протиповітряна оборона працювала у не менш ніж 9 областях України.

Російські війська вчора пізно ввечері, 3 грудня, запустили територією України кілька груп ударних дронів типу "Шахед". Повітряну тривогу оголошували у низці південних, центральних і західних областей.

За повідомленнями Повітряних сил ППО, ворожі дрони долетіли до Львівської та Івано-Франківської областей.

У Хмельницькій області повідомляли про роботу ППО. На щастя, обійшлося без постраждалих та пошкоджень будівель.