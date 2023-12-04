Армия РФ атаковала дронами критическую инфраструктуру на Прикарпатье

4 декабря российские оккупанты пытались атаковать критическую инфраструктуру в Ивано-Франковской области. Дроны удалось сбить, обошлось без жертв и значительных разрушений.

Что известно об атаке дронами

Как сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, оккупанты атаковали Украину БпЛА.

С рассветом во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории Ивано-Франковской области. Обошлось без жертв и значительных разрушений.

По словам главы ОВА, сейчас на месте падения обломков работают соответствующие службы.

И дальше продолжаем работать над усилением наших огневых точек, чтобы не дать врагу никакого шанса уничтожить нашу инфраструктуру и разрушить объекты жизнеобеспечения области, - подытожила Онищук. Поделиться

Ночная атака 4 декабря

В ночь на 4 декабря российские захватчики атаковали Украину 23 ударными БпЛА Shahed-136/131 из оккупированного Крыма и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства Херсонской области.

Силы ПВО работали в девяти областях страны.

Для отражения воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

В результате слаженной боевой работы уничтожены 18 ударных дронов и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Противовоздушная оборона работала в не менее 9 областях Украины.

Российские войска вчера поздно вечером, 3 декабря, запустили по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в ряде южных, центральных и западных областей.

По сообщениям Воздушных сил ПВО, вражеские дроны долетели до Львовской и Ивано-Франковской областей.

В Хмельницкой области сообщали о работе ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений построек.