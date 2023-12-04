Армия РФ атаковала дронами критическую инфраструктуру на Прикарпатье

4 декабря российские оккупанты пытались атаковать критическую инфраструктуру в Ивано-Франковской области. Дроны удалось сбить, обошлось без жертв и значительных разрушений.
Что известно об атаке дронами
Как сообщила глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук, оккупанты атаковали Украину БпЛА.
С рассветом во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражеские беспилотники на территории Ивано-Франковской области. Обошлось без жертв и значительных разрушений.
По словам главы ОВА, сейчас на месте падения обломков работают соответствующие службы.
Ночная атака 4 декабря
В ночь на 4 декабря российские захватчики атаковали Украину 23 ударными БпЛА Shahed-136/131 из оккупированного Крыма и управляемой авиационной ракетой из воздушного пространства Херсонской области.
Силы ПВО работали в девяти областях страны.
Для отражения воздушного нападения были привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
В результате слаженной боевой работы уничтожены 18 ударных дронов и одна управляемая авиационная ракета Х-59. Противовоздушная оборона работала в не менее 9 областях Украины.
Российские войска вчера поздно вечером, 3 декабря, запустили по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед". Воздушная тревога была объявлена в ряде южных, центральных и западных областей.
По сообщениям Воздушных сил ПВО, вражеские дроны долетели до Львовской и Ивано-Франковской областей.
В Хмельницкой области сообщали о работе ПВО. К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений построек.
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