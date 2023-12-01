Против всех типов российских дронов. Минобороны протестировало новый комплекс РЭБ

Среди недавно допущенных к эксплуатации Министерством обороны Украины систем – комплекс радиоэлектронной борьбы, который используется для борьбы со всеми типами враждебных БПЛА, способен подавлять сигналы управления, передачи данных спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, а также создавать множество фальшивых сигналов.

Новый комплекс РЭБ украинского производства

Министерство обороны завершило тестирование тактических средств радиопомех баражирующим боеприпасам и FPV-дронам, разработанных отечественными предприятиями.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в комментарии АрмияInform.

Как рассказал Гаврилюк, в настоящее время средства были рекомендованы к проведению кодификации и регистрации в качестве штатно-табельных предметов снабжения с целью дальнейшей эксплуатации нашими военными.

Среди систем, недавно допущенных к эксплуатации Министерством обороны Украины, – комплекс радиоэлектронной борьбы, который используется для борьбы со всеми типами враждебных БПЛА, способен подавлять сигналы управления, передачи данных спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, Galileo и Beidou, а также создавать множество фальшивых. сигналов Комплекс имеет пассивную систему обнаружения и пеленгации беспилотников, – добавил замминистра обороны. Поделиться

Еще два образца отечественных систем "окопной РЭБ" проходят кодификацию, а именно:

комплекс, который будет противодействовать "Ланцетам";

комплекс, который будет защищать от вражеских FPV-дронов.

Украинскую САУ "Богдана" модернизировали

Украинская самоходная артиллерийская установка "Богдана" в модернизированном виде работает на фронте.

Об этом сообщила Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI).

Одна из самых известных украинских разработок в сфере ВПК, самоходная гаубица 2С22 "Богдана", уже работает на фронте в модернизированном виде – с системой посылки боеприпасов, – говорится в сообщении. Поделиться

В производстве "Богданы" принимают участие Краматорский завод тяжелого станкостроения и "Украинская бронетехника" как субподрядчик.