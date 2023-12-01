Проти усіх типів російських дронів. Міноборони протестувало новий комплекс РЕБ

Серед систем, які нещодавно були допущені до експлуатації Міністерством оборони України, – комплекс радіоелектронної боротьби, який використовується для боротьби з усіма типами ворожих БПЛА, здатен подавляти сигнали управління, передачі даних супутникової навігації GPS, ГЛОНАСС, Galileo і Beidou, а також створювати множину фальшивих сигналів.
Новий комплекс РЕБ українського виробництва
Міністерство оборони завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами.
Про це повідомляє заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в коментарі АрміяІnform.
Як розповів Гаврилюк, нині засоби були рекомендовані до проведення кодифікації та реєстрації як штатно-табельних предметів постачання з метою подальшої експлуатації нашими військовими.
Наразі ще два зразки вітчизняних систем "окопної РЕБ" проходять кодифікацію, а саме:
комплекс, який протидіятиме "Ланцетам";
комплекс, який захищатиме від ворожих FPV-дронів.
Українську САУ “Богдана” модернізували
Українська самохідна артилерійська установка "Богдана" у модернізованому вигляді вже працює на фронті.
Про це повідомила "Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України" (NAUDI).
У виробництві "Богдани" беруть участь Краматорський завод важкого верстатобудування та "Українська бронетехніка" – як субпідрядник.
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