Проти усіх типів російських дронів. Міноборони протестувало новий комплекс РЕБ
Категорія
Україна
Дата публікації

Проти усіх типів російських дронів. Міноборони протестувало новий комплекс РЕБ

РЕБ
Джерело:  АрміяInform

Серед систем, які нещодавно були допущені до експлуатації Міністерством оборони України, – комплекс радіоелектронної боротьби, який використовується для боротьби з усіма типами ворожих БПЛА, здатен подавляти сигнали управління, передачі даних супутникової навігації GPS, ГЛОНАСС, Galileo і Beidou, а також створювати множину фальшивих сигналів.

Новий комплекс РЕБ українського виробництва

Міністерство оборони завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами.

Про це повідомляє заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк в коментарі АрміяІnform.

Як розповів Гаврилюк, нині засоби були рекомендовані до проведення кодифікації та реєстрації як штатно-табельних предметів постачання з метою подальшої експлуатації нашими військовими.

Серед систем, які нещодавно були допущені до експлуатації Міністерством оборони України, - комплекс радіоелектронної боротьби, який використовується для боротьби з усіма типами ворожих БПЛА, здатен подавляти сигнали управління, передачі даних супутникової навігації GPS, ГЛОНАСС, Galileo і Beidou, а також створювати множину фальшивих сигналів. Комплекс має пасивну систему виявлення та пеленгації безпілотників, – додав заступник міністра оборони.

Наразі ще два зразки вітчизняних систем "окопної РЕБ" проходять кодифікацію, а саме:

  • комплекс, який протидіятиме "Ланцетам";

  • комплекс, який захищатиме від ворожих FPV-дронів.

Українську САУ “Богдана” модернізували

Українська самохідна артилерійська установка "Богдана" у модернізованому вигляді вже працює на фронті.

Про це повідомила "Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України" (NAUDI).

Одна з найвідоміших українських розробок у сфері ВПК, самохідна гаубиця 2С22 "Богдана", вже працює на фронті в модернізованому вигляді – з системою досилання боєприпасів, – йдеться в повідомленні.

У виробництві "Богдани" беруть участь Краматорський завод важкого верстатобудування та "Українська бронетехніка" – як субпідрядник.

З появою системи досилання вдвічі збільшується темп вогню САУ. Розрахунки гаубиці вже побували з нею на всіх ділянках фронту: від Харківщини до узбережжя Чорного моря, а зараз нищать окупантів в українських степах, – додали у NAUDI.

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