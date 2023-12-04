Британия тайно передала Украине свои ракеты — The Times

Ракеты Martlet для Украины. Как их будут использовать

Согласно данным журналистов, Лондон уже передал Киеву новейшие многоцелевые управляемые ракеты Martlet, крайне эффективные в борьбе с целыми группами ударных дронов, в частности иранских "шахедов", которыми Россия ежедневно атакует территорию нашей страны.

Однако следует отметить, что пока официальных подтверждений передачи Украине ракет Martlet нет.

Команда The Times обращает внимание на то, что Martlet – легкая многоцелевая управляемая ракета, разработанная компанией Thales Air Defense.

Она находится на вооружении в Великобритании последние 2 года. Дальность ее полета – до 8 километров.

По словам журналистов, только после принятия на вооружение в Великобритании ракета получила название Martlet.

Что также важно понимать, она является частью единого семейства оружия, которое может использоваться в разных режимах:

морском;

поверхность-поверхность;

воздушный запуск;

земля-воздух.

В апреле 2022 года стало известно о том, что бойцы ВСУ впервые использовали на фронте британские ПЗРК LMM Martlet для борьбы с российскими дронами типа "Орлан-10".

Что известно о новых образцах вооружения и технике украинской армии

По состоянию на сегодняшний день у Вооруженных сил Украины есть около 70 модификаций дронов и более 20 различных типов боеприпасов для них.

Кроме того, сообщается, что 6 новых образцов РЭБ (в частности, так называемые окопные) недавно были допущены к эксплуатации.