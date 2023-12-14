Війська РФ запустили ракети в район Старокостянтинова на Хмельниччині — ПС

14 грудня в Україні вдруге за день лунає повітряна тривога. Повітряні сили зафіксували пуск ракет у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині.

Ракетна небезпека в Україні

Суспільне передає, що на Хмельниччині було чутно звуки вибухів. За даними моніторингових каналів, попередньо ціль припинила існування.

Нагадаємо, що в Україні вже вдруге за день лунає масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка, який може нести ракети “Кинджал”.

Скільки ракет має Росія

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат на початку грудня озвучив припущення, що росіянам вдалося накопичити до 900 високоточних ракет.

Також відомо, що у 2023 році армія РФ має вдвічі менше ракет, ніж минулого. З цієї причини РФ не запускає їх масовано, а продовжує накопичувати.

Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту, – пояснює Юрій Ігнат. Поширити

За даними представника ГУР Вадима Скібіцького, РФ на початок листопада могла накопичити приблизно 870 ракет із дальністю польоту 350 км і більше. Серед них орієнтовно 80 ракет Х-47 "Кинджал".