ППО збила над Києвом аеробалістичну ракету
Категорія
Україна
Дата публікації

ППО збила над Києвом аеробалістичну ракету

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

14 грудня армія Російської Федерації випустила по Києву аеробалістичну ракету «Кинджал» — її вдалося збити силам ППО.

Ракетна атака РФ на Київ 14 грудня: останні подробиці

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, сили ППО у Києві збили одну ракету злочинної армії РФ “Кинджал”.

Ігнат додав, що звуки вибухів, які чули жителі столиці були результатом роботи ППО.

Сьогодні були і хибні цілі, які називають "фальш", і реальні застосування аеробалістичних ракет Х-47М "Кинджал”, - зазначив речник ПС ЗСУ.

Близько 15:45 у Києві пролунали вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що обійшлось без влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей теж не зафіксовано. 

Що відомо про наслідки атак армії РФ в інших регіонах

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ввечері українська протиповітряна оборона збила ракету.

Підтверджено. Вибух, який чули мешканці Дніпровського району надвечір, – то успішна робота наших дужих оборонців неба. Захисники з ПвК "Схід" збили ворожу ракету, - зазначив керівник Дніпропетровської ОВА.

Між тим, за інформацією керівника Херсонської МВА Романа Марочко, військові злочинці з армії завдали удару по центральній частині Херсону.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загинув 57-річний чоловік.

Внаслідок чергового обстрілу центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ поранено одну людину. Чоловік 57 років на момент ворожої атаки перебував на вулиці. Наразі ушпиталено жінку 1931 р.н. Вона потрапила під обстріл центральної частини Херсона з боку російських окупаційних військ після 17.00, - повідомив керівник МВА.

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