ППО збила над Києвом аеробалістичну ракету

14 грудня армія Російської Федерації випустила по Києву аеробалістичну ракету «Кинджал» — її вдалося збити силам ППО.

Ракетна атака РФ на Київ 14 грудня: останні подробиці

За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, сили ППО у Києві збили одну ракету злочинної армії РФ “Кинджал”.

Ігнат додав, що звуки вибухів, які чули жителі столиці були результатом роботи ППО.

Сьогодні були і хибні цілі, які називають "фальш", і реальні застосування аеробалістичних ракет Х-47М "Кинджал”, - зазначив речник ПС ЗСУ. Поширити

Близько 15:45 у Києві пролунали вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що обійшлось без влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей теж не зафіксовано.

Що відомо про наслідки атак армії РФ в інших регіонах

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ввечері українська протиповітряна оборона збила ракету.

Підтверджено. Вибух, який чули мешканці Дніпровського району надвечір, – то успішна робота наших дужих оборонців неба. Захисники з ПвК "Схід" збили ворожу ракету, - зазначив керівник Дніпропетровської ОВА. Поширити

Між тим, за інформацією керівника Херсонської МВА Романа Марочко, військові злочинці з армії завдали удару по центральній частині Херсону.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загинув 57-річний чоловік.