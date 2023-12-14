ППО збила над Києвом аеробалістичну ракету

14 грудня армія Російської Федерації випустила по Києву аеробалістичну ракету «Кинджал» — її вдалося збити силам ППО.
Ракетна атака РФ на Київ 14 грудня: останні подробиці
За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, сили ППО у Києві збили одну ракету злочинної армії РФ “Кинджал”.
Ігнат додав, що звуки вибухів, які чули жителі столиці були результатом роботи ППО.
Близько 15:45 у Києві пролунали вибухи. Згодом в ОВА повідомили, що обійшлось без влучань в об’єкти цивільної інфраструктури, падіння уламків від збитих цілей теж не зафіксовано.
Що відомо про наслідки атак армії РФ в інших регіонах
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що ввечері українська протиповітряна оборона збила ракету.
Між тим, за інформацією керівника Херсонської МВА Романа Марочко, військові злочинці з армії завдали удару по центральній частині Херсону.
Зазначається, що внаслідок ворожої атаки загинув 57-річний чоловік.
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