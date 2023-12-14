Армія РФ атакує Україну ракетами. Вибухи пролунали у Києві та на Хмельниччині

По всій території України оголосили повітряну тривогу через зліт МиГ-31К злочинної армії РФ з аеродрому Саваслейка у Нижньогородської області. Повідомляється про вибухи у Києві та на Хмельниччині.

Що відомо про ракетну небезпеку та пуски ракет армією РФ по Україні

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ймовірні запуски ворожих ракет з району Липецької області.

Пізніше стало відомо, що російські військові злочинці запустили ракети в район міста Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Вся Україна - ракетна небезпека! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ. Поширити

У командуванні Повітряних сил також попередили про активність ворожої тактичної авіації на півдні України.

Тим часом мешканці Києва та Хмельниччини повідомляють, що під час повітряної тривоги чули звуки вибухів.

У Києві було чути два вибухи.

За даними Повітряних сил, три ракети летіли у бік Старокостянтинова.

Пізніше військові додали, що під ризиком Рівне та Луцьк.

Зазначається, що злочинці армії РФ випустили по Києву ракети “Кинджал”.

Що відомо про наслідки останніх ракетних атак армії РФ по Києву

В ніч на 13 грудня російські загарбники вдарили по Києву балістичними ракетами. Повідомлялося про пожежі та руйнування на місцях падіння уламків від ракет, постраждали 53 людини, 20 з них потрапили до лікарні.

У Дніпровському районі було пошкоджено водопровідну мережу. Уламки ракети впали на проїжджу частину дороги. Внаслідок ворожої атаки постраждали 34 людини.

За попередніми даними, РФ вдарила по Києву балістичними ракетами, повідомили у КМВА. Приблизно о 03:00 загарбники запустили ракети, найімовірніше, з північно-східного напрямку. Силами і засобами протиповітряної оборони всі цілі були знищені.