Армия РФ атакует Украину ракетами. Взрывы раздались в Киеве и в Хмельницкой области

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К преступной армии РФ с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области. Сообщается о взрывах в Киеве и Хмельнитчине.

Что известно о ракетной опасности и пусках ракет армией РФ по Украине

В Воздушных силах ВСУ сообщили о возможных запусках вражеских ракет из района Липецкой области.

Позже стало известно, что российские военные преступники запустили ракеты в район города Староконстантинов в Хмельницкой области.

Вся Украина – ракетная опасность! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! - говорится в сообщении ВС ВСУ. Поделиться

В командовании Воздушных сил также было предупреждено об активности вражеской тактической авиации на юге Украины.

Между тем, жители Киева и Хмельнитчины сообщают, что во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.

В Киеве было слышно два взрыва.

По данным Воздушных сил, три ракеты летели в сторону Староконстантинова.

Позже военные добавили, что под риском Ровно и Луцк.

Отмечается, что преступники армии РФ выпустили по Киеву ракеты "Кинжал".

Что известно о последствиях последних ракетных атак армии РФ по Киеву

В ночь на 13 декабря российские захватчики ударили по Киеву баллистическими ракетами. Сообщалось о пожарах и разрушениях на местах падения обломков от ракет, пострадали 53 человека, 20 из них попали в больницу.

В Днепровском районе была повреждена водопроводная сеть. Обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. В результате вражеской атаки пострадали 34 человека.

По предварительным данным, РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами, сообщили в КМВА. Приблизительно в 03:00 захватчики запустили ракеты, вероятнее всего, с северо-восточного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.