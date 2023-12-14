Армия РФ атакует Украину ракетами. Взрывы раздались в Киеве и в Хмельницкой области

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К преступной армии РФ с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области. Сообщается о взрывах в Киеве и Хмельнитчине.
Что известно о ракетной опасности и пусках ракет армией РФ по Украине
В Воздушных силах ВСУ сообщили о возможных запусках вражеских ракет из района Липецкой области.
Позже стало известно, что российские военные преступники запустили ракеты в район города Староконстантинов в Хмельницкой области.
В командовании Воздушных сил также было предупреждено об активности вражеской тактической авиации на юге Украины.
Между тем, жители Киева и Хмельнитчины сообщают, что во время воздушной тревоги слышали звуки взрывов.
В Киеве было слышно два взрыва.
По данным Воздушных сил, три ракеты летели в сторону Староконстантинова.
Позже военные добавили, что под риском Ровно и Луцк.
Отмечается, что преступники армии РФ выпустили по Киеву ракеты "Кинжал".
Что известно о последствиях последних ракетных атак армии РФ по Киеву
В ночь на 13 декабря российские захватчики ударили по Киеву баллистическими ракетами. Сообщалось о пожарах и разрушениях на местах падения обломков от ракет, пострадали 53 человека, 20 из них попали в больницу.
В Днепровском районе была повреждена водопроводная сеть. Обломки ракеты упали на проезжую часть дороги. В результате вражеской атаки пострадали 34 человека.
По предварительным данным, РФ ударила по Киеву баллистическими ракетами, сообщили в КМВА. Приблизительно в 03:00 захватчики запустили ракеты, вероятнее всего, с северо-восточного направления. Силами и средствами противовоздушной обороны все цели были уничтожены.
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