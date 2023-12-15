Ночная атака РФ в Украину. Силы ПВО сбили 14 "шахедов"

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, всего враг выпустил в направлении разных регионов Украины одну ракету типа С-300 и 14 ударных беспилотников.

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив зенитную управляемую ракету С-300 и 14 БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все ударные дроны, говорится в сообщении Генштаба ВСУ. Поделиться

В Воздушных силах ВСУ добавили, что дроны были выпущены из района Приморско-Ахтарского Краснодарского края РФ.

Все вражеские беспилотники были сбиты мобильными огневыми группами воздушных сил и сил обороны Украины в пределах Николаевской, Херсонской, Хмельницкой и Полтавской областей.

Ночная атака россиян ночью 15 декабря

Вечером 14 ноября в Воздушных силах ВСУ сообщили о запуске нескольких групп "Шахедов" в направлении центральных и западных регионов, большая часть летела по направлению Хмельницкой области. Вскоре в том же регионе сообщалось о работе украинских сил ПВО.

Также ночью о ракетной угрозе предупреждали жителей Харькова. В городе также был слышен громкий взрыв.

14 декабря по всей Украине несколько раз объявляли масштабную тревогу из-за взлетов самолетов МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал".

Оккупанты применили такие ракеты для ударов по Украине - во время тревоги взрывы раздавались в Киевской и Хмельницкой областях.

Позже стало известно, что в Киевской области сбили воздушную цель, а в Хмельницкой области – прилеты.