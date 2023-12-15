Нічна атака РФ на Україну. Сили ППО збили 14 "шахедів"

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, всього ворог випустив у напрямку різних регіонів України одну ракету типу С-300 та 14 ударних безпілотників.

Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 і 14 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. Поширити

У Повітряних силах ЗСУ додали, що дрони були випущені з району Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.

Усі ворожі безпілотники були збиті мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

Нічна атака росіян вночі 15 грудня

Ввечері 14 листопада у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск кількох груп "Шахедів" у напрямку центральних та західних регіонів, більша частина летіла за напрямом Хельницької області. Незабаром у тому ж регіоні повідомлялося про роботу українських сил ППО.

Також уночі про ракетну загрозу попереджали мешканців Харкова. У місті також було чути гучний вибух.

14 грудня по всій Україні кілька разів оголошували масштабну тривогу через злети літаків МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кінджал".

Окупанти застосували такі ракети для ударів по Україні - під час тривоги вибухи лунали в Київській та Хмельницькій областях.

Пізніше стало відомо, що у Київській області збили повітряну ціль, а у Хмельницькій області - були прильоти.