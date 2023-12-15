Нічна атака РФ на Україну. Сили ППО збили 14 "шахедів"
Категорія
Україна
Дата публікації

Нічна атака РФ на Україну. Сили ППО збили 14 "шахедів"

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили всі дрони-камікадзе типу "Шахед", якими росіяни намагалися атакувати Україн вночі 15 грудня.

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, всього ворог випустив у напрямку різних регіонів України одну ракету типу С-300 та 14 ударних безпілотників.

Вночі російські окупанти в черговий раз атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 і 14 БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони, - йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ додали, що дрони були випущені з району Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.

Усі ворожі безпілотники були збиті мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.

Нічна атака росіян вночі 15 грудня

Ввечері 14 листопада у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск кількох груп "Шахедів" у напрямку центральних та західних регіонів, більша частина летіла за напрямом Хельницької області. Незабаром у тому ж регіоні повідомлялося про роботу українських сил ППО.

Також уночі про ракетну загрозу попереджали мешканців Харкова. У місті також було чути гучний вибух.

14 грудня по всій Україні кілька разів оголошували масштабну тривогу через злети літаків МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кінджал".

Окупанти застосували такі ракети для ударів по Україні - під час тривоги вибухи лунали в Київській та Хмельницькій областях.

Пізніше стало відомо, що у Київській області збили повітряну ціль, а у Хмельницькій області - були прильоти.

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