Нічна атака РФ на Україну. Сили ППО збили 14 "шахедів"

Сили протиповітряної оборони ЗСУ збили всі дрони-камікадзе типу "Шахед", якими росіяни намагалися атакувати Україн вночі 15 грудня.
Повітряні сили озвучили результати своєї роботи
За даними військових, всього ворог випустив у напрямку різних регіонів України одну ракету типу С-300 та 14 ударних безпілотників.
У Повітряних силах ЗСУ додали, що дрони були випущені з району Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю РФ.
Усі ворожі безпілотники були збиті мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України у межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей.
Нічна атака росіян вночі 15 грудня
Ввечері 14 листопада у Повітряних силах ЗСУ повідомили про запуск кількох груп "Шахедів" у напрямку центральних та західних регіонів, більша частина летіла за напрямом Хельницької області. Незабаром у тому ж регіоні повідомлялося про роботу українських сил ППО.
Також уночі про ракетну загрозу попереджали мешканців Харкова. У місті також було чути гучний вибух.
14 грудня по всій Україні кілька разів оголошували масштабну тривогу через злети літаків МіГ-31К, які можуть нести ракети "Кінджал".
Окупанти застосували такі ракети для ударів по Україні - під час тривоги вибухи лунали в Київській та Хмельницькій областях.
Пізніше стало відомо, що у Київській області збили повітряну ціль, а у Хмельницькій області - були прильоти.