Нічна атака РФ по Україні. Сили ППО збили 30 ворожих "шахедів"

Повітряні сили озвучили результати своєї роботи

За даними військових, окупанти атакували ударними безпілотниками типу «Shahed» з трьох напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ -РФ.

Усього в ударі було застосовано 31 ударний БпЛА «Shahed-136/131», які окупанти спрямували у різні регіони України.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил ти Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 30 «шахедів» в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей.

Нічна атака 16 грудня

Російські війська вчора пізно ввечері, 15 грудня, запустили по території України кілька груп ударних безпілотників із північного та південного напрямків.

Вибухи було чути у Києві та області. У КМВА та Київській ОВА повідомляли про роботу сил протиповітряної оборони як у самій столиці, так і у регіоні.

Також у Повітряних силах ЗСУ попереджали про запуск балістичної мети Києвом, але після перевірки вона виявилася фальшцеллю.