Силы ПВО за ночь сбили 18 российских "шахедов"

Силы противовоздушной обороны ВСУ сбили 18 из 19 дронов-камикадзе типа "Шахед", которыми россияне пытались атаковать Украину ночью 20 декабря.
Воздушные силы озвучили результаты своей работы
По данным военных, противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" из оккупированного Крыма (районы пусков – Чауда, Балаклава). Всего зафиксированы пуски 19 "Шахедов", 18 из которых были уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины.
Отмечается, что ПВО работало в рамках Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей.
Кроме того, противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-300 из Белгородской области РФ по Харьковской области. Предварительно обошлось без пострадавших.
Ночная атака россиян 20 декабря
Российские войска в ночь с 19 на 20 декабря запустили по территории Украины несколько групп "Шахедов" по двум направлениям - северному и южному. Об угрозе применения вражеских дронов-камикадзе предупреждали в центральных, северных и южных областях.
Сообщалось, что в Киевской области работали силы противовоздушной обороны, при атаке на столицу все ударные беспилотники были уничтожены.
Также спустя некоторое время враг ударил по Харькову, было зафиксировано по меньшей мере два прилета у жилых домов в одном из районов города.
Кроме того, под утро в Кропивницком прогремели несколько взрывов. Воздушная тревога была объявлена через несколько минут.
Также в ночь на 19 декабря армия РФ обстреляла Херсон. Пострадала семья с тремя детьми.
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