Силы ПВО за ночь сбили 18 российских "шахедов"

Воздушные силы озвучили результаты своей работы

По данным военных, противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" из оккупированного Крыма (районы пусков – Чауда, Балаклава). Всего зафиксированы пуски 19 "Шахедов", 18 из которых были уничтожены силами и средствами воздушных сил и сил обороны Украины.

Отмечается, что ПВО работало в рамках Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей.

Кроме того, противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами ЗРК С-300 из Белгородской области РФ по Харьковской области. Предварительно обошлось без пострадавших.

Ночная атака россиян 20 декабря

Российские войска в ночь с 19 на 20 декабря запустили по территории Украины несколько групп "Шахедов" по двум направлениям - северному и южному. Об угрозе применения вражеских дронов-камикадзе предупреждали в центральных, северных и южных областях.

Сообщалось, что в Киевской области работали силы противовоздушной обороны, при атаке на столицу все ударные беспилотники были уничтожены.

Также спустя некоторое время враг ударил по Харькову, было зафиксировано по меньшей мере два прилета у жилых домов в одном из районов города.

Кроме того, под утро в Кропивницком прогремели несколько взрывов. Воздушная тревога была объявлена через несколько минут.

Также в ночь на 19 декабря армия РФ обстреляла Херсон. Пострадала семья с тремя детьми.