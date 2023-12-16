Армия РФ целый день обстреливает Никополь из артиллерии и дронов. Есть раненые

Российские военные атаковали Никополь и населенные пункты Красногригорьевской и Марганецкой громад. В течение дня они совершили четыре обстрела из ствольной артиллерии и применили семь дронов-камикадзе.
Оккупанты круглосуточно обстреливают Никополь
Российские террористы атаковали Никополь – в течение дня было четыре обстрела из ствольной артиллерии и БпЛА-камикадзе.
Об этом сообщает глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в Telegram.
По словам Евтушенко, в результате вражеской атаки были ранены три человека. Они получили осколковые ранения и минно-взрывные травмы. Пострадавшие были госпитализированы и уже получили хирургическую помощь.
Кроме этого в городе разрушено пять частных и один многоэтажный дом, два хозяйственных сооружения, экскаватор, линии электросети.
Обстрелы Никополя: что известно
Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами окупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.
15 декабря российская армия из артиллерии ударила по Никополю. В результате вражеской атаки пострадали два человека.
Недавно также сообщалось, что армия РФ атаковала Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и артиллерии. В результате пострадала женщина.
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