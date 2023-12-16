Армия РФ целый день обстреливает Никополь из артиллерии и дронов. Есть раненые

Российские военные атаковали Никополь и населенные пункты Красногригорьевской и Марганецкой громад. В течение дня они совершили четыре обстрела из ствольной артиллерии и применили семь дронов-камикадзе.

Оккупанты круглосуточно обстреливают Никополь

Российские террористы атаковали Никополь – в течение дня было четыре обстрела из ствольной артиллерии и БпЛА-камикадзе.

Об этом сообщает глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко в Telegram.

По словам Евтушенко, в результате вражеской атаки были ранены три человека. Они получили осколковые ранения и минно-взрывные травмы. Пострадавшие были госпитализированы и уже получили хирургическую помощь.

Кроме этого в городе разрушено пять частных и один многоэтажный дом, два хозяйственных сооружения, экскаватор, линии электросети.

Из семи БпЛА-камикадзе силы обороны Украины обезвредили пять, – сообщил глава РВА. Поделиться

Обстрелы Никополя: что известно

Никополь Днепропетровской области сейчас находится под постоянными обстрелами окупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра и бьют, в частности, с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

15 декабря российская армия из артиллерии ударила по Никополю. В результате вражеской атаки пострадали два человека.

Недавно также сообщалось, что армия РФ атаковала Никополь в Днепропетровской области с помощью дрона и артиллерии. В результате пострадала женщина.