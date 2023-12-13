Армия РФ обстреляла Никополь. Есть раненая
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Никополь. Есть раненая

Сергей Лисак / Днепропетровская ОВА
обстрел
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Российские оккупанты 13 декабря обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии и направили на город дрон-камикадзе на Никополь, как следствие ранена 70-летняя женщина.

Россия направила на Никополь дрон-камикадзе и обстреляла из артиллерии

70-летняя женщина получила осколочное ранение. Ей оказали медицинскую помощь, лечится дома.

Повреждены база отдыха, админздание, детский сад, два частных предприятия, нежилое помещение, полдесятка многоэтажек, хозяйственная постройка и автомобиль.

Взрывы в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области раздался взрыв во время воздушной тревоги вчера вечером, 22 ноября. Официальной информации о причинах взрыва пока не поступало.

Добавим, что российские военные периодически обстреливают Кривой Рог. Они делают это с применением крылатых и баллистических ракет, а также дронов-камикадзе.

В конце сентября Кривой Рог подвергся ракетной атаке россиян. Тогда оккупанты обстреляли одно из предприятий города. Они нанесли удар с применением баллистики.

Также в октябре россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате вражеского удара погиб человек.

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